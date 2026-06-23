Трамп частно призвал Зеленского к более смелым действиям в отношении России — СМИ

Дональд Трамп / © Associated Press

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Украина считает, что заручилась поддержкой Белого дома для кампании, которая должна принудить Россию к конструктивным переговорам.

Об этом пишет Kyiv Independent, со ссылкой на высокопоставленного украинского должностного лица, осведомленного с деталями недавней встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

По словам источника издания, Трамп в частном разговоре посоветовал Зеленскому действовать "смелее".

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"Трамп говорит, что на самом деле не верит, что Путин что-то сделает без давления", - заявил украинский чиновник.

В то же время, американские чиновники прямо не подтвердили, поддерживает ли Трамп украинские удары по территории России. Один из высокопоставленных представителей США заявил, что президент придерживается подхода "мир через силу".

"Президент Трамп верит в мир, достигнутый силой", - сказал американский чиновник.

План Зеленского по поводу встречи с Путиным

По данным издания, эти сигналы появились на фоне активизации усилий Киева по организации встречи Зеленского и Путина. Такую идею поддержал Трамп, однако Кремль продолжает избегать реальных переговоров.

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Зеленский неоднократно заявлял, что только Путин может принять решение о завершении войны против Украины. В то же время, все попытки договориться о личной встрече двух лидеров наталкивались на позицию Москвы.

Кремль настаивает, что подобная встреча может состояться только в России. В Киеве это расценивают не как настоящее приглашение, а как способ избежать переговоров.

"Я не поеду в Москву на встречу с Путиным. Мы можем встретиться в Турции, Швейцарии или на Ближнем Востоке", – заявлял Зеленский журналистам 17 июня.

По словам украинских чиновников, команда Зеленского пришла к выводу, что Путину будет сложнее отклонить приглашение, если оно поступит от президента США.

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В ходе встречи 16 июня Зеленский предложил Трампу провести в США саммит с участием Зеленского и Путина.

"Зеленский предложил Трампу пригласить Путина в Америку, и это было бы идеально. Дональду понравилась эта идея", - сказал высокопоставленный украинский чиновник.

Американские чиновники, знакомые с ходом обсуждений, подтвердили Kyiv Independent, что Киев действительно выдвинул такое предложение. В то же время они предостерегли, что в ближайшем будущем такой встречи не ожидают.

К слову, США в ООН призвали Россию немедленно согласиться на мирные переговоры, подчеркнув, что время не на стороне Москвы. Американский представитель Дэн Негря подтвердил поддержку Украины, осудил атаки на гражданскую инфраструктуру, указал на критические потери российской армии – около 40 тыс. человек ежемесячно – и ухудшение экономики РФ. В Вашингтоне подчеркнули, что единственным путем завершения войны является дипломатия, поэтому призвали стороны как можно быстрее достичь договоренности о полном прекращении огня.

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