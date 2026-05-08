Трамп через Рубио передал Папе Римскому жесткое послание

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп через госсекретаря Марко Рубио призвал Папу Римского Льва XIV пересмотреть отношение к Ирану. Американский лидер подчеркнул недопустимость ядерного вооружения Тегерана и напомнил о тысячах жертв среди протестующих.

Об этом он сказал журналистам, свидетельствует видео от AF Post.

Трамп заявил, что через Рубио передал послание Папе Льву.

«Я просто сказал: „Передай Папе, очень вежливо, очень уважительно, что у Ирана не может быть ядерного оружия». Так что, когда он выступает в их защиту, также передай Папе, что Иран убил 42 000 невинных протестующих, у которых не было оружия, не было средств защиты. Передай это Папе», — рассказал президент США журналистам.

Напомним, накануне Рубио встретился в Ватикане с Папой Львом XIV, чтобы сгладить напряженность между администрацией Трампа и Святым Престолом. Во время 45-минутного разговора стороны обсудили мир на Ближнем Востоке, религиозную свободу и ситуацию на Кубе. В знак примирения Папа подарил Рубио оливковую ручку как символ мира, а тот в ответ презентовал понтифику миниатюрный хрустальный футбольный мяч с печатью Госдепартамента.

Критика Трампа в адрес Папы Римского

В начале мая Трамп обвинил Папу Римского в создании опасности для католиков, заявив, что понтифик якобы считает приемлемым наличие ядерного оружия у Ирана. В Ватикане отреагировали сдержанно, отметив миссию Льва проповедовать мир, а госсекретарь Пьетро Паролин назвал критику неуместной, особенно учитывая визит Рубио в Италию.

Ранее Трамп уже называл понтифика ужасным во внешней политике из-за его несогласия с агрессивной риторикой США в отношении Ирана.

