Трамп честно ответил, почему оставил Украину без помощи

Американский президент отметил желание, чтобы Украина "рассчиталась" из США.

Президент США Дональд Трамп заморозил военную помощь для Украины, потому что якобы не уверен, что Киев хочет договариваться о мире.

Об этом американский лидер заявил во время беседы с журналистами в Белом доме.

Трампа спросили, почему бы не обеспечить Украину системами противовоздушной обороны. Глава Овального кабинета назвал это "хорошим вопросом".

"Потому что я должен знать, что они хотят договориться. Пока я этого не знаю. Если они не хотят останавливаться и договариваться, мы убираемся оттуда (речь идет о помощи Украине — Ред)", — заявил Трамп.

Он также в очередной раз подчеркнул желание, чтобы Украина "рассчиталась" из США.

Напомним, государственный секретарь США Марк Рубио сделал важное заявление об окончании войны в Украине.

Читайте также: