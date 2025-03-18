Трамп честно ответил, повлияла ли пауза США в поставках оружия на позиции ВСУ в Курской области

Глава Белого дома категорически отверг подобные заявления.
Приостановка американской военной помощи Украине и пауза в обмене разведданными не повлияли на ситуацию на фронте. В частности, на позиции ВСУ в Курской области.
Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.
"Нет, нет, совсем нет. Совсем наоборот. Я думаю, это было оценено... Если я вижу, как что-то приводит к большому количеству смертей, единственная причина, почему я вмешиваюсь, — это человечность. Я вмешиваюсь ради человечности, потому что там гибнет много людей", — высказался американский президент.
Напомним, ВСУ отступают в Курской области. Украинские защитники сосредоточились на высотах вблизи границы, чтобы помешать россиянам прорваться в Сумскую область.
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