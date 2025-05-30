Трамп "чрезвычайно разочарован" действиями Путина: США заявили о влиянии на переговоры

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп "чрезвычайно разочарован" действиями российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявила представитель Государственного департамента США Темми Брюс во время брифинга .

В частности, разочарованный глава Белого дома тем, что пока продолжаются переговоры о мире, Россия убивает гражданских людей в Украине. По ее словам, действия "фюрера" повлияют на решение Вашингтона по ведению переговоров с Москвой.

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"Это суждение, которое вынесут лидеры этой страны, лидерами, откровенно говоря, свободного мира, о том, возможно ли вести переговоры или нет. Я думаю, что в таком случае нам придется принимать решение ежеминутно", - подчеркнула американская чиновник.

На вопрос о том, отправит ли Вашингтон представителя на следующие переговоры между Украиной и Россией, Брюс ответила, что "нет такой информации". Впрочем, она выразила надежду на встречу в Стамбуле.

Напомним, The Telegraph пишет о том, что участие Дональда Трампа в решении вопроса войны лишь усугубило ситуацию. В частности, из-за его неспособности поддерживать последовательную линию по отношению к диктатору Владимиру Путину. В одну минуту он хвалит "фюрера" как "умного парня", с которым можно вести бизнес. В следующую — ругается на Путина за то, что он "безумный", так как продолжает ракетные и беспилотные атаки.

Тем временем Politico писало, мол, Трамп теряет терпение по отношению к Путину. Президент США разочарован безразличием диктатора РФ к его предложению о перезагрузке отношений после мирного урегулирования и до сих пор не принял решение об изменении своей политики.

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Дата публикации 19:46, 28.05.25 Количество просмотров 154 Вместо Taurus — украинские ракеты?! О чем в Германии договорились Зеленский и Мерц