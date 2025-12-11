- Дата публикации
"Трамп чрезвычайно разочарован": в Белом доме резко высказались о затягивании переговоров
В Белом доме заявили, что президент Дональд Трамп «чрезвычайно разочарован» обеими сторонами войны между Россией и Украиной.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, передает Clash Report.
По словам представительницы администрации, Трамп критически относится к нынешнему положению дел.
«Трамп очень разочарован обеими сторонами этой войны. Ему надоели встречи только ради встреч. Он не хочет больше разговоров. Он требует действий, чтобы эта война закончилась», — заявила пресс-секретарь.
Также добавила, что администрация США потратила много времени на проведение переговоров.
«Администрация потратила более 30 часов только за последние несколько недель на встречи с россиянами, украинцами и европейцами и на разговоры с ними. Поэтому увидим, что будет со встречами в эти выходные, и следите за новостями», — подытожила Каролина Левитт.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что Соединенные Штаты Америки стараются максимально быстро закончить войну в Украине, однако условных дедлайнов не было. Вероятно, Дональд Трамп хотел бы иметь «полное понимание» по поводу финального соглашения к Рождеству.
Также президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что война может завершиться в следующем году. Однако он подчеркнул, что государство должно иметь значительные запасы вооружения на складах как гарантию безопасности на будущее.