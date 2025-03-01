Трамп: чтобы возобновить переговоры, Зеленский должен сказать, что хочет примириться – Reuters

Американский президент Дональд Трамп 1 марта 2025 года пообщался с журналистами возле Белого дома во время отъезда во Флориду и высказался о своей встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом пишет Reuters.

Вот некоторые из его высказываний:

Встреча с Зеленским не сложилась.

Зеленский обыграл.

США не хотят играть в игры.

Мы стремимся к миру, а не 10-летней войне.

Зеленский хочет сражаться, бороться, бороться. Зеленский должен мириться.

Чтобы возобновить переговоры, Зеленский должен сказать, что он хочет примириться.

Остановка огня может произойти немедленно.

Зеленский не выглядел человеком, желающим мира.

"Он (Зеленский – ред.) хочет того, чего не хочу я. Он хочет продолжать потасовку, мы хотим окончания этих смертей. Люди умирают. Около 2 тысяч солдат погибли на этой неделе. Молодые украинцы и россияне. Мне важны их судьбы", - сказал Трамп журналистам.

Чтобы начать переговоры, Зеленский должен сказать, что хочет мира. Он не должен говорить: Путин это, Путин это все эти негативные вещи. Он должен сказать: «Я хочу мира, больше не хочу воевать. Люди умирают", – сказал он.

"У меня нет доверия или недоверия к кому-либо. Я просто хочу украсть сделку. Если это произойдет – хорошо… Мы не продолжаем воевать – мы либо продолжаем войну, либо завершаем ее и смотрим, что будет", - отметил президент США.

В то же время, отвечая на вопрос, думает ли он о прекращении военной помощи Украине, он ответил, что не имеет значения, о чем он думает.

Напомним, что ранее сообщалось, что США рассматривают возможность прекращения всей военной помощи Украине. Решение, если оно будет принято, будет касаться радаров, транспортных средств, боеприпасов и ракет на миллиарды долларов, ожидающих отправки в Украину, сообщает издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.

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