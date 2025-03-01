Трамп: чтобы возобновить переговоры, Зеленский должен сказать, что хочет примириться – Reuters

Американский президент убежден, что украинский лидер "должен мириться".
Американский президент Дональд Трамп 1 марта 2025 года пообщался с журналистами возле Белого дома во время отъезда во Флориду и высказался о своей встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Об этом пишет Reuters.
Вот некоторые из его высказываний:
- Встреча с Зеленским не сложилась.
- Зеленский обыграл.
- США не хотят играть в игры.
- Мы стремимся к миру, а не 10-летней войне.
- Зеленский хочет сражаться, бороться, бороться. Зеленский должен мириться.
- Чтобы возобновить переговоры, Зеленский должен сказать, что он хочет примириться.
- Остановка огня может произойти немедленно.
- Зеленский не выглядел человеком, желающим мира.
"Он (Зеленский – ред.) хочет того, чего не хочу я. Он хочет продолжать потасовку, мы хотим окончания этих смертей. Люди умирают. Около 2 тысяч солдат погибли на этой неделе. Молодые украинцы и россияне. Мне важны их судьбы", - сказал Трамп журналистам.
Чтобы начать переговоры, Зеленский должен сказать, что хочет мира. Он не должен говорить: Путин это, Путин это все эти негативные вещи. Он должен сказать: «Я хочу мира, больше не хочу воевать. Люди умирают", – сказал он.
"У меня нет доверия или недоверия к кому-либо. Я просто хочу украсть сделку. Если это произойдет – хорошо… Мы не продолжаем воевать – мы либо продолжаем войну, либо завершаем ее и смотрим, что будет", - отметил президент США.
В то же время, отвечая на вопрос, думает ли он о прекращении военной помощи Украине, он ответил, что не имеет значения, о чем он думает.
Напомним, что ранее сообщалось, что США рассматривают возможность прекращения всей военной помощи Украине. Решение, если оно будет принято, будет касаться радаров, транспортных средств, боеприпасов и ракет на миллиарды долларов, ожидающих отправки в Украину, сообщает издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.
Читайте также :