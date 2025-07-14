Трамп дает Путину передышку: BBC и Sky News о 50-дневном ультиматуме

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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На первый взгляд, сегодняшние заявления Белого дома чрезвычайно обнадеживающие для Украины. Однако Трамп мог бы быть и более резким по отношению к России.

Такое мнение высказал корреспондент BBC Фрэнк Гарднер.

Он отмечает, что Киев еще больше ободрится, когда увидит обещанное оборонное оружие в пределах своих границ.

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«Но когда речь идет о 50-дневном ультиматуме президента Трампа России по прекращению огня, то мы уже были в таком состоянии раньше, и большие надежды были коллективно развеяны как президентами Трампом, так и Путиным», — напомнил аналитик.

Он привел пример, что в мае лидеры четырех ведущих европейских стран — Франции, Германии, Великобритании и Польши — приехали в Киев и выдвинули Москве ультиматум по прекращению огня, иначе ей будут грозить сокрушительные санкции.

Но президент Путин быстро предотвратил это, предложив «прямые переговоры» с Украиной в Стамбуле, на которых Трамп приказал присутствовать лидеру Украины.

«Он (Зеленский — ред.) должным образом пришел, Путин не явился, а Трамп ничего не сделал. Конечный эффект: ультиматум о прекращении огня ни к чему не привел», — отмечает журналист.

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В то же время Гарднер не исключает, что в этот раз может быть иначе. Дональд Трамп, по крайней мере, публично, выражает свое разочарование Владимиром Путиным. Но 50 дней дают Кремлю много места для маневра.

«Другими словами, время, чтобы предложить встречное предложение, которое будет предотвращать угрозу санкций. При нынешней скорости стрельбы, 50 дней теоретически также дают России время запустить еще до 25 000 беспилотников и ракет по Украине во время ежедневных бомбардировок», — подсчитал он.

Похожего мнения придерживается журналист Sky News Джеймс Мэттьюз.

По его впечатлению, пресс-конференция, которую Дональд Трамп только что дал вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, демонстрирует, что президент США «в значительной степени поддерживает дело НАТО и Украины». Это резкий контрат с публичным спором Трампа и Зеленского в феврале в Белом доме.

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«Но „Трамп мог бы быть более жестким. Он дает Путину передышку — 50 дней. Это долгий срок, учитывая агрессию, с которой Путин ведет эту войну“, — отметил журналист.

Напомним, Дональд Трамп предупредил, что если РФ не заключит соглашение с Украиной за 50 дней, он наложит вторичные санкции.

Также Трамп подтвердил новое соглашение по изготовлению американского оружия для Украины за счет Европы.