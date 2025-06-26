- Дата публикации
Трамп дал эмоциональную оценку итогам саммита НАТО в Гааге
Глава США Дональд Трамп высказался о результатах саммита НАТО 26 июня. По его мнению, согласованные 5% дают альянсу "настоящую силу".
Американский президент Дональд Трамп прокомментировал прошедший 26 июня в Гааге саммит НАТО. Он назвал его «самым сплоченным и продуктивным в истории».
Об этом написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
По словам американского лидера, это был «прекрасный день с невероятными лидерами».
«Вчерашний саммит НАТО был Великолепным, наиболее сплоченным и продуктивным в истории. Прекрасный день с невероятными и заботливыми лидерами. Согласованные 5% дают НАТО действительную силу!», — отметил Трамп.
