Трамп дал эмоциональную оценку итогам саммита НАТО в Гааге

Глава США Дональд Трамп высказался о результатах саммита НАТО 26 июня. По его мнению, согласованные 5% дают альянсу "настоящую силу".

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал прошедший 26 июня в Гааге саммит НАТО. Он назвал его «самым сплоченным и продуктивным в истории».

Об этом написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, это был «прекрасный день с невероятными лидерами».

«Вчерашний саммит НАТО был Великолепным, наиболее сплоченным и продуктивным в истории. Прекрасный день с невероятными и заботливыми лидерами. Согласованные 5% дают НАТО действительную силу!», — отметил Трамп.

Ранее мы писали о том, что саммит НАТО раскрыл истинные причины и скрытые договоренности между США и ЕС. Политолог Вадим Денисенко объяснил, что стоит за кулисами большой политики.

Он уверяет: мирные переговоры не начнутся раньше конца 2025 года.

Денисенко привел девять аргументов – читайте детали в материале ТСН.ua.

