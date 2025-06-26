Трамп дал эмоциональную оценку итогам саммита НАТО в Гааге

Дональд Трамп / © Associated Press

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал прошедший 26 июня в Гааге саммит НАТО. Он назвал его «самым сплоченным и продуктивным в истории».

Об этом написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, это был «прекрасный день с невероятными лидерами».

«Вчерашний саммит НАТО был Великолепным, наиболее сплоченным и продуктивным в истории. Прекрасный день с невероятными и заботливыми лидерами. Согласованные 5% дают НАТО действительную силу!», — отметил Трамп.

