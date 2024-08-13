Трамп дал интервью Маску: что политик сказал о войне в Украине и Путине

Трамп набросился с обвинениями на Байдена, но изо всех сил хвастался хорошими отношениями с Путиным.

Минувшей ночью кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп дал интервью американскому миллиардеру Илону Маску. В частности, они обсудили войну в Украине. Также политик оскорблял действующего президента США Джо Байдена и восхвалял "фюрера" Владимира Путина.

ТСН.ua собрал ключевые заявили Дональда Трампа о войне в Украине.

Байден виноват в войне

Дональд Трамп уже не в первый раз обвиняет действующего президента США Джо Байдена в том, что Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину. По его словам, Путин и его северокорейский коллега-диктатор Ким Чен Ын недоверием относятся к нынешнему руководству США. И Трамп вроде бы понимает – почему.

"Знаете, Байден что-то сделал с Россией. Не было никаких шансов, что он (Путин – Ред.) когда-нибудь вторгнется. А когда я ушел, они начали формировать большие армии на своей границе с Украиной. Правильно?", — высказался республиканец. .

Диктатор Путин – друг

Уже не первый раз экспрезидент США хвастается хорошими отношениями с главой Кремля. Мол, его дружеские отношения с диктатором могли бы предотвратить войну в Украине. Чем больше, по словам Трампа, если бы он в дальнейшем остался у власти в США, то Путин не решился бы на полномасштабное вторжение. Мол, он не раз говорил с кремлевским "фюрером" об Украине, предостерег от агрессии и просил не делать этого.

"Я очень хорошо ладил с Путиным, и он уважал меня", — высказался Трамп.

НАТО – как основание вторжения в Украину

Трампа заявил, что действующий президент США стал говорить о членстве Украины в НАТО. Якобы именно это дало основания для Москвы, чтобы начать так называемую "сво".

"Байден начал говорить такие глупые вещи. Например, он сказал, что Украина может быть страной НАТО, но Россия никогда бы не согласилась на это. Война имела нулевые шансы начаться, будь я президентом", — высказался американский политик.

ЕС недостаточно помогает Киеву

Во время разговора Трамп намекнул, что считал бы верным увеличением помощи со стороны ЕС.

"Я спрашиваю: почему вы не собираетесь сравнить расходы? Почему они не платят столько же, сколько и мы? Почему Соединенные Штаты платят за оборону Европы непропорционально больше, чем Европа? Это не имеет смысла. Это несправедливо, и с этим нужно разобраться", – высказался политик.

Все надежды – на президентство Трампа

Комментируя войну РФ против Украины, Трамп заявил, мол, "никто не переживает из-за нее больше", чем он сам. Кандидат в президенты высказался о том, что "у Украины сейчас нет достаточно мужчин" для войны, а потому "использует очень молодых, или очень старых". По словам Трампа, после того, как он снова сядет в президентское кресло, он начнет говорить с хозяином Кремля.

"Я долго с ним ладил. Я надеюсь, что мы с ним снова поладим", — подчеркнул Трамп.

Напомним, ранее кандидат-республиканец в президенты США Дональд Трамп сделал заявление о войне в Украине и своей роли в ней. Он амбициозно сказал, что может остановить любую войну по телефонному звонку.

Читайте также: