Трамп дал интервью после встречи с Путиным: главные заявления

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп дал интервью Fox News после переговоров с диктатором Путиным на Аляске.

Американский лидер поделился впечатлениями от встречи и рассказал о дальнейших шагах по урегулированию войны России против Украины.

Трамп дал понять, что пока не рассматривает возможность введения новых санкций или других серьезных последствий для России после встречи с диктатором Путиным.

«Сегодня у нас состоялась очень хорошая встреча, и я думаю, что многие вопросы были обсуждены — как в интересах Украины, так и в контексте всей ситуации с НАТО, где мы успешно сотрудничаем со многими европейскими странами. Поэтому, мне кажется, соглашения нет, пока оно окончательно не заключено. Но мы действительно добились значительного прогресса», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что «все зависит от Зеленского сейчас» и подчеркнул необходимость участия европейских партнеров. По словам Трампа, встреча между Путиным и президентом Украины может состояться, и он готов лично присоединиться к ней.

На вопрос журналиста о том, какой главный вопрос вызвал разногласия между ним и Путиным, Трамп ответил: «Я бы предпочел не делать этого. Думаю, кто-то другой все равно обнародует его, они сами догадаются».

Американский президент высоко оценил переговоры с российским диктатором.

«Я считаю, что эта встреча с Путиным была на десятку — в том смысле, что мы прекрасно поладили. И это важно, когда два больших государства находят общий язык, особенно если речь идет о ядерных государствах. Мы номер один, они номер два в мире, и это действительно имеет значение», — подчеркнул он.

Трамп также сообщил, что был «очень рад услышать» от Путина слова о том, что войны никогда бы не было, будь он президентом.

Относительно возможного мирного соглашения Трамп отметил: «Это то, о чем мы говорили, и мы о многом согласились». Он посоветовал Зеленскому " заключить соглашение «, подчеркнув, что Украина имеет право как согласиться, так и отказаться.

«Мы достаточно близки к соглашению. А теперь послушайте, Украина должна согласиться. Возможно, они скажут „нет“», — заявил президент США.

Кроме того, Трамп упомянул и о Китае, заявив, что ему, возможно, придется подумать о дополнительных тарифах «через две-три недели».

В завершение он предположил, что встреча между Зеленским, Путиным и им самим может состояться довольно скоро.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский до сих пор ожидает звонка от президента США Дональда Трампа после его переговоров с российским диктатором Путиным на Аляске.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп прокомментировал результаты переговоров с диктатором Путиным, отметив, что полное взаимопонимание еще не достигнуто.