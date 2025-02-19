Трамп дал оценку переговорам США и РФ в Саудовской Аравии

Трамп планирует встречу с Путиным до конца месяца.
Президент США Дональд Трамп оценил состоявшиеся 18 февраля в Саудовской Аравии переговоры делегаций США и России как "хорошие".
Об этом американский президент сказал на брифинге в Мар-а-Лаго в Палм-Бич 18 февраля.
По словам Трампа, переговоры в Саудовской Аравии были удачными. Он считает, что Россия "хочет что-то сделать и остановить войну". Сам же он планирует встречу с кремлевским главой Путиным до конца февраля.
"Переговоры с РФ были очень хорошие. Россия хочет остановить войну", — сказал Трамп.
Президент США в очередной раз подчеркнул, что убийства солдат в Украине — это бессмыслица, которую необходимо остановить.
"Люди удивятся количеству погибших в Украине. Гораздо больше, чем вы думаете", — заявил он.
Трамп также повторил, что он на месте Джо Байдена не допустил войны в Украине.
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