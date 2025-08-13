- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 174
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп дал оценку разговору с Зеленским и лидерами Европы
Трамп заявил, что остался доволен онлайн-встречей с Зеленским, Мерцом и Макроном.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал онлайн-встречу с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами «дружественной».
Об этом он сказал на пресс-конференции в Кеннеди-Центре в Вашингтоне.
«У нас был очень хороший разговор, Зеленский был там. Я бы оценил сегодняшний разговор с Зеленским и европейскими лидерами в 10 баллов из десяти. Очень дружески», — сказал глава Белого дома.
Отметим, что онлайн-встреча президента США Дональда Трампа с президентом Владимиром Зеленским состоялась 13 августа и длилась более часа.
Ранее в издании Axios прокомментировал видеовстречу Трампа с европейскими лидерами и заявили, что это последний шанс повлиять на позицию американского президента перед переговорами с Путиным.
Напомним, 15 августа состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.