Трамп дал послание Путину: что сказал американский президент

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским отправляет послание агрессорке России.

Об этом американский сказал после переговоров с украинским коллегой, сообщает AFP.

Во время разговора журналисты спросили Трампа о том, какое послание он хотел передать Российской Федерации после этой встречи с Зеленским.

«Эта война должна закончиться», — коротко ответил глава Белого дома.

Встреча Зеленского и Трампа

В швейцарском Давосе 22 января прошла встреча президентов Украины и США. В Офисе президента подчеркнули, что она была «хорошей». Такое же мнение высказал и сам глава Белого дома, но оценок о том, удастся ли заключить соглашение не дал.

По словам украинского лидера, переговоры с Дональдом Трампом были содержательными. Среди прочей стороны обсудили насущные потребности украинской обороны, в частности, усиление ПВО, а также согласовали дальнейшую работу дипломатических команд.

В то же время Financial Times, анализируя итоги переговоров, пишет о том, что встреча Трампа и Зеленского пошла не по плану По данным издания, Киев провел серьезную подготовительную работу. Тексты соглашений были предварительно согласованы с американскими должностными лицами еще до начала саммита, но документы остались «незавершенными и неподписанными».

