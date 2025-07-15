Трамп дал Путину беспрецедентный зеленый свет: CNN об опасности 50-дневного ультиматума

Владимир Путин и Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп фактически дал "фюреру" РФ Владимиру Путину беспрецедентный зеленый свет: 50 дней, чтобы завершить свое летнее наступление в Украине, прежде чем столкнуться с какими-либо последствиями.

Об этом говорится в материале CNN.

Если до конца этого периода, а это в начале сентября, не будет достигнуто соглашение о прекращении войны, то вступят в силу угроза 100-процентных тарифов на Россию и вторичных санкций против торговых партнеров страны-агрессоры.

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"Это, пожалуй, вечность для миллионов украинцев, которые сейчас терпят активизацию российских ракетных и массовых ударов беспилотников по их городам. Но в Москве чиновники тихо вздыхают с облегчением. В конце концов, для них могло быть намного хуже. Санкции могли бы быть немедленными, если бы президент желал, - если бы президент Трамп хотел - ставка”, - пишет автор материала.

Отмечается, что угроза санкций не обязательно сменила курс Кремля в Украине. Ведь на Россию уже распространяются самые большие санкции - как наказание за обвинение во вмешательстве в выборы в США, за деятельность в Крыму, Сирии, Великобритании и т.д. Впрочем, Москва разработала сложные, но гибкие обходные пути, чтобы удержать свою хрупкую экономику на плаву, отказываясь изменять свое поведение.

Между тем кремлевские инсайдеры подозревают, что 50-дневный период до введения каких-либо новых санкций США – это достаточно времени для того, чтобы их военное давление в Украине окупилось, или, если этого не произойдет, чтобы президент Трамп, известный своей изменчивостью, снова изменил свое мнение по поводу РФ, как считают правительство.

"Тем не менее, Россия обеспокоена перспективой возвращения американского оружия, в частности Patriot, в Украину. Москва рассматривает почти ежедневные воздушные обстрелы Киева и других украинских городов как важный аспект своего военного наступления", - подчеркивают в CNN.

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Идея РФ состоит в том, что украинская решимость продолжать борьбу погаснет, политическая воля в Европе уменьшится, и страна в конце концов капитулирует. Впрочем, говорится в материале, соглашение о поставках большего количества систем Patriot делает такой результат менее вероятным.

Что больше – разочарованные российские политики возмущаются, обвиняя президента Трампа в том, что он говорит о мире, но за кулисами затягивает войну.

"На государственном телевидении, которое жестко контролируется Кремлем, резко освещали поворот Вашингтона по поставкам оружия Украине. Кроме того, президента Трампа сравнивали с его предшественником (Джо Байденом – Ред.), которого в России очень презирают", - пишет CNN.

Напомним, несколько дней назад президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что очень разочарован диктатором Владимиром Путиным, а потому дал России новый дедлайн . По его словам, если РФ не заключит с Украиной соглашение за 50 дней, он наложит вторичные санкции, которые ударят по бюджету страны-агрессорки.

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Издание со ссылкой на собственные источники WP назвало три неожиданных причины, почему Трамп наконец решил усилить давление на Путина. В частности, по информации собеседников издания, американский президент считал, что Путин не уважает его, притворяясь готовностью к миру, но игнорируя призыв к прекращению огня.

Дата публикации 16:12, 14.07.25 Количество просмотров 31 Почему Трамп резко передумал и забросал Украину оружием? Бригадный генерал из США раскрыл тайные планы