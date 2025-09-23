- Дата публикации
Трамп дал Путину месяц: что сказал президент США о диктаторе
Новый дедлайн: Трамп ответил, до сих пор ли доверяет Путину.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп озвучил новый дедлайн по поводу российского диктатора Владимира Путина.
Об этом глава Белого дома заявил на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Журналист спросил Трампа, до сих пор ли он доверяет Путину. На что американский президент уклонился от конкретного ответа.
«Я сообщу вам примерно через месяц», — сказал он.
Напомним, что Дональд Трамп регулярно пугает Россию очередными дедлайнами для завершения войны, но ничего не делает, когда они истекают. К слову, в начале этого года он поставил 50-дневный срок РФ для заключения соглашения о мире. 29 июля Трамп выдвинул Путину новый ультиматум — дал 10 дней для достижения договоренностей по Украине. Однако, как видим, после их завершения ничего не произошло.