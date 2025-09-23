ТСН в социальных сетях

Трамп дал Путину месяц: что сказал президент США о диктаторе

Новый дедлайн: Трамп ответил, до сих пор ли доверяет Путину.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © ТСН

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп озвучил новый дедлайн по поводу российского диктатора Владимира Путина.

Об этом глава Белого дома заявил на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Журналист спросил Трампа, до сих пор ли он доверяет Путину. На что американский президент уклонился от конкретного ответа.

«Я сообщу вам примерно через месяц», — сказал он.

Напомним, что Дональд Трамп регулярно пугает Россию очередными дедлайнами для завершения войны, но ничего не делает, когда они истекают. К слову, в начале этого года он поставил 50-дневный срок РФ для заключения соглашения о мире. 29 июля Трамп выдвинул Путину новый ультиматум — дал 10 дней для достижения договоренностей по Украине. Однако, как видим, после их завершения ничего не произошло.

