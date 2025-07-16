Трамп дал России 50-дневный ультиматум: сработает ли мирный план США для Украины

Трамп выдвинул ультиматум России / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп снова призвал Россию прекратить огонь и заключить мирный договор с Украиной на своих условиях. На этот раз американский лидер дал России 50 дней для принятия решения, после всплытия которых грозит Кремлю жесткими мерами.

Западные эксперты отмечают, что РФ не воспринимает этот ультиматум как серьезное препятствие, а разрешение продолжать воевать.

Станет ли заявление американского лидера толчком к реальным мирным переговорам Украины с Россией или останется лишь очередной угрозой — читайте в материале ТСН.ua.

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50-дневный ультиматум Трампа

Президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте 14 июля объявил ультиматум России: если Москва и Киев не достигнут «справедливого» мирного соглашения в течение 50 дней , США введут против России 100% «вторичные тарифы».

Зоркема, американский президент также анонсировал передачу Украине дополнительных систем ПВО Patriot и новые поставки оружия.

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Санкции будут введены не только против России, но и стран, покупающих российскую нефть и газ.

Кроме этого Трамп отметил свое разочарование главой России Владимиром Путиным.

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«Мы здесь встретились из-за того, что я очень недоволен Россией. Мы введем вторичные тарифы, если не заключим (мирное — Ред.) соглашение в течение 50 дней, это очень просто. И тарифы будут не менее 100%. Вы знаете, что это значит», — сказал глава Белого дома.

Президент США выразил надежду, что "тарифная война" против России принесет результат.

Впоследствии, Трамп уточнил, что дедлайн для россиян протяженностью в 50 дней, по его мнению, не слишком длинный .

«Я не думаю, что 50 дней – это очень долго. И это может произойти раньше. Вы должны были задать тот же вопрос Байдену», — заявил Трамп, отметив, что именно его предшественник Джо Байдена «втянул нас в войну».

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В ответ на ультиматум Россия угрожает

Реагируя на ультиматум Трампа, Кремль продолжает демонстрировать публичную неуступчивость — позиция не изменилась и акцент на «безразличии» к выдвигаемым требованиям.

В частности, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал ультиматум «театральным» и заявил, что России безразлично такие угрозы.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

«Трамп выдвинул театральный ультиматум Кремлю. Мир вздрогнул, ожидая последствий. Воинственная Европа была разочарована. России было безразлично», — написал Медведев в соцсети Х.

В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что Москва хочет понять , что стоит по словам Трампа о 50 днях для урегулирования войны.

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«50 дней, было раньше 24 часов, было 100 дней, мы все это проходили и действительно хотим понять, что двигает президента Соединенных Штатов», — сказал Лавров.

Кроме того, он цинично заявил, что президент США находится под огромным давлением Евросоюза, и подчеркнул, что инициаторы ограничений для России столкнутся с негативными последствиями.

В свою очередь спикер Кремля Дмитрий Песков нагло заявил , что Москва готова к новому раунду переговоров с Украиной и якобы ждет предложения Киева.

Реакция Запада

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас положительно оценила жесткую позицию Трампа, однако отметила, что 50 дней — «очень долгий срок», учитывая ежедневные потери гражданских.

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Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас / © Associated Press

«С одной стороны, очень положительно, что президент Трамп занимает твердую позицию по отношению к России. С другой – 50 дней – это очень долгий срок», – говорится в заявлении Каллас.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, один из немногих союзников Трампа, поддерживающий Украину, заявил в соцсети Х, что будет ждать Путина на 51-й день после ультиматума США, если Россия не выполнит требования.

Он одобрительно отреагировал на слова Трампа о поставках оружия Украине через НАТО за европейские средства, назвав это «хорошей новостью».

«Если Путин и другие спрашивают, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им позвонить по телефону аятолле (верховному лидеру Ирана — Ред. ).

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В то же время, другие сенаторы обеспокоены тем, что 50-дневный ультиматум Трампа может дать Путину время для усиления на фронте . Об этом заявили сенаторы США Том Тиллис (республиканец) и Джин Шахин (демократ), пишет Sky News.

Они считают, что эта пауза позволит Кремлю захватить еще больше украинских территорий.

«50-дневная пауза меня беспокоит. Путин может попытаться использовать эти 50 дней, чтобы выиграть войну или иметь лучшие позиции для переговоров по мирному соглашению после того, как он совершит убийства и потенциально завоюет больше территорий», — отметил Том Тиллис.

«Отдых» для Путина

Западные аналитики считают, что президент США мог быть более резким по отношению к России. В частности, журналисты BBC и Sky News убеждены, что не стоит надеяться на положительный результат этого ультиматума.

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Корреспондент BBC Фрэнк Гарднер напомнил, что ранее представители Великобритании и Польши выдвигали Москве ультиматум: прекратить огонь — иначе начнутся жесткие санкции. Однако тогда Путин уклонился от давления, предложив прямые переговоры с Украиной в Стамбуле.

Трамп настоял на участии президента Украины Владимира Зеленского, но сам Путин не появился, а США не предприняли никаких действий.

Журналист Гарднер допускает, что сейчас ситуация может развиваться по-другому: Трамп открыто критикует Путина. Но 50 дней — достаточно времени для Кремля, чтобы:

найти способ избежать санкций,

продолжить обстрелы – за этот период Россия может выпустить до 25 000 дронов и ракет по Украине.

Водночел журналист Sky News Джеймс Мэттьюз отмечает, что своим ультиматумом, Трамп дает Путину передышку.

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"Это долгий срок, учитывая агрессию, с которой Путин ведет эту войну", - отметил журналист.

Между тем, Time отмечает, что условия мирного плана от Трампа для Украины выглядят слишком мягкими для России . Там подчеркивают, что 50-дневная отсрочка для Путина позволяет Кремлю продолжить наступление.

Россия получает простор для дальнейших атак

50-дневный ультиматум США по миру в Украине дает России простор для маневров , считает аналитик Майкл Кларк. Трамп угрожает новыми жесткими тарифами, которые затронут не только РФ, но и страны, покупающие российское топливо (например, Индию и Китай). Это может усилить давление на Москву.

Кроме того, Кларк отмечает, что обещание Трампа о продаже оружия НАТО (с возможностью передачи Украине) может изменить ситуацию на фронте. Однако это может спровоцировать Россию на усиление атак, чтобы создать впечатление своего преимущества до окончания срока ультиматума.

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В то же время, издание CNN предполагает, что своим ультиматумом Трамп фактически дал «фюреру» РФ Владимиру Путину беспрецедентный зеленый свет: 50 дней, чтобы завершить свое летнее наступление в Украине, прежде чем столкнуться с какими-либо последствиями.

Об этом также говорит и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Он считает, что заявление Трампа об отложении решений на 50–60 дней может быть интерпретировано как негласное разрешение Кремля продолжать наступление.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак / © ТСН.ua

«Фактически он сказал Путину: делай, что считаешь нужным, а потом, может, поговорим. И, возможно, снова потянем время», — подчеркнул Ступак.

Между тем Associated press отмечает, Кремль умышленно давит на фронте, чтобы добиться результатов до истечения 50-дневного срока от Трампа.

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Если до сентября соглашение не будет мирно достигнуто, США обещают жесткие санкции против российского энергоэкспорта. Однако в Украине считают, что за этот срок РФ не сможет добиться значительных успехов, несмотря на постоянные атаки.

Медиа отмечает, что Россия сосредоточила усилия на Донбассе, пытаясь окружить Покровск и Константиновку. Успех здесь открыл бы путь в Славянск и Краматорск. На севере РФ создала бы буферную зону в Сумской области, но не имеет сил для взятия областного центра.

Издание предполагает, что сейчас Россия делает ставку на истощение ВСУ из-за постоянного давления. Задержки с американской помощью вынуждают Украину полагаться на европейские поставки вооружения, особенно систем ПВО.

Эксперты считают, что, если Европа оперативно закроет потребности Украины в вооружении, страна сможет выдержать текущее наступление. Однако без дополнительной поддержки ситуация может стать критической.

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Чего ждать Украине

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко считает, что в течение 50-дневного ультиматума американского лидера в Украине будут усилены обстрелы .

По словам политолога Вадима Денисенко, несмотря на 50-дневный ультиматум Трампа, война в Украине не прекратится. По его мнению, Путин продолжит наступление, хотя без значительных успехов.

Ключевым фактором остаются переговоры Лаврова в Пхеньяне: если Россия не получит подкрепления из Северной Кореи, то ее шансы на прорыв до конца года будут минимальны.

Военные КНДР

Одновременно эксперт отмечает важность переговоров США и ЕС с Китаем — именно Пекин, по его мнению, может стать ключевым игроком в давлении на Москву для прекращения войны.

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В свою очередь, аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что России безразлично дедлайны от Трампа, и Кремль не откажется от своих намерений .

«Путин придерживается теории победы, утверждающей, что Россия может достичь своих военных целей, продолжая бесконечно постепенно одерживать победы на поле боя, несмотря на поддержку Западом способности Украины защищаться», — отметили в ISW.

Между тем, это в комментарии сайту ТСН.ua военный эксперт Олег Жданов рассказал, что Трамп снова подыгрывает президенту РФ Владимиру Путину: «Как Путин сказал, так Трамп и сделал. Дело в том, что телефонный разговор произошел между ними 3 июля. Так что с тех пор нужно считать 60 дней, как и было заявлено. Это еще раз подтверждает предположение, что Трамп полностью зависим от Путина», – отметил Олег Жданов.

Военный эксперт Олег Жданов

По словам эксперта, кремлевскому диктатору нужно два месяца, чтобы выполнить все политические задачи, которые он поставил перед этой операцией.

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Также Жданов предупреждает, что в ближайшие 50 дней действительно возможна активизация России во всех областях.

"К сожалению, лето может быть жарким в плане боевых действий, потому что российские командиры, генералитет будут пытаться выполнить те задачи, которые Путин поставил, потому что от этого будут зависеть их карьера и дальнейшая жизнь", - сказал Олег Жданов.

В августе мы ожидаем, что в группировку российских войск может влиться до 160 тысяч военных, отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, в августе может быть решен вопрос о прибытии в Россию военных из Северной Кореи.

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«А их планируется, согласно информации, которой мы располагаем, применять для охраны и обороны государственной границы РФ. Это еще они могут заменить войска, которые там Россия удерживает в каждой из приграничных областей. Информационное сопровождение каких-либо действий РФ всегда было, и есть, и будет. Так что нам нужно ожидать увеличения интенсивности именно боевых действий», — считает Олег Жданов.

В то же время политолог Максим Несвитайлов отмечает, что в политической сфере после объявления об ультиматуме России тоже не стоит ожидать изменений .

Эксперт отмечает, что Россия приняла заявление Трампа как разрешение на последующие атаки.

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