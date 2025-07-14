Трамп дал России новый дедлайн: что будет, если Путин не пойдет на сделку

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что очень разочарован Путиным и Россией.

Об этом он сказал на брифинге вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте из Белого дома.

«Мы здесь встретились из-за того, что я очень недоволен Россией. Мы введем вторичные тарифы, если не заключим (мирное — Ред.) соглашение в течение 50 дней, это очень просто. И тарифы будут не менее 100%. Вы знаете, что это значит», — предупредил глава Белого дома.

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Он снова посетовал, что США якобы потратили 350 миллиардов долларов на помощь Украине (Киев отрицал такую сумму).

«И это была не моя война, это была война Байдена. Я пытаюсь вывести нас из этого, и мы хотим, чтобы она прекратилась», — сказал глава Белого дома.

Трамп повторил, что «очень разочарован» российским президентом Владимиром Путиным, «поскольку думал, что мы заключим соглашение два месяца назад, но, кажется, до него не дойдет».

«Мы сделаем так, чтобы полностью прекратить эту войну. Надеюсь, что наша тарифная война против них принесет результат», — убежден президент США.

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Также Трамп подтвердил новое соглашение по изготовлению американского оружия для Украины за счет Европы.

Напомним, вчера, 13 июля, сенатор-республиканец Линдси Грэм анонсировал в ближайшие дни «рекордный поток оружия, чтобы помочь Украине защититься». По его словам, Трамп может ввести 500% тарифы на любую страну, помогающую России и поддерживающую военную машину Путина.