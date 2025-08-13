Трамп дал сигнал, что готов продолжить вооружать Украину, но есть условие

Дональд Трамп / © Associated Press

Если дипломатические переговоры с Владимиром Путиным не принесут результата, президент США Дональд Трамп продолжит снабжать Украину оружием — поставки будут происходить через продажу ее странам НАТО.

Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на несколько американских чиновников, осведомленных о планах Белого дома.

Президент Украины Владимир Зеленский сейчас пытается повлиять на позицию Трампа перед его встречей с Путиным. Киев опасается, что во время личного контакта американский президент может согласиться с жесткими требованиями Кремля.

По словам источников, даже если дипломатия провалится, Трамп не планирует покидать Украину без военной помощи. В то же время, формат изменится: США будут продавать оружие странам НАТО, которые уже будут передавать его Киеву.

Американские чиновники подчеркивают, что, несмотря на иногда пророссийскую публичную риторику, Трамп готов оказывать экономическое и политическое давление на Россию.

"Если ему придется выбирать сторону – он начнет обрушивать российскую экономику. С него уже хватит", – сказал один из собеседников Axios.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что может уйти с переговоров об окончании войны в Украине.