Трамп дал сигнал о новой помощи Украине: в Вашингтоне взвешивают следующие шаги – FT

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре ясно дал понять, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на должностных лиц, ознакомленных с ходом переговоров.

По словам одного из собеседников издания, Трамп также рассматривает дополнительные шаги, которые могут помочь Киеву добиться прорыва на поле боя.

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Европейские союзники восприняли новый тон американского президента с аккуратным оптимизмом. Для них это может свидетельствовать об изменении позиции Трампа в пользу Украины и готовности усилить давление на Россию.

"Трампу нравятся победители. А Украина в последнее время начала побеждать", – объяснил один из дипломатов НАТО.

Во время встречи с Владимиром Зеленским Трамп положительно оценил отношения между двумя президентами и заявил, что у Украины большое будущее.

Одним из главных сигналов стала готовность США предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot.

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Эксперты считают, что доступ Украины к американским военным технологиям в значительных масштабах может изменить расчеты Владимира Путина, рассчитывающего истощить украинскую оборону ударами баллистических ракет.

По данным FT, Трампа проинформировали, что Украина начала перехватывать инициативу в войне, в частности, благодаря преимуществу в технологиях средне- и дальнобойных беспилотников.

Американский президент также заявил, что США усиливают давление на Путина, а условия российского руководства по прекращению войны начали меняться.

Европейские чиновники надеются, что заявления Трампа станут началом более устойчивого изменения политики США в отношении Украины, а не временным изменением риторики.

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Лестные заявления Трампа

В ходе саммита НАТО американский лидер заявил, что он и президент Владимир Зеленский «развили хорошие отношения — от Овального кабинета и до сих пор». Трамп также назвал Украину «прекрасной страной», где живут "сильные люди".

Говоря о Зеленском, президент США высказался, что «он построит великую страну». Также он отметил, что у Вашингтона есть собственный интерес в Украине: «У нас сейчас есть небольшая доля в этой стране, потому что у нас есть земля в ней».

Кроме того, Трамп тепло отозвался о заместителе руководителя ОП, генерале Павле Палисе, назвав его «одним из самых любимых солдат». Он сказал, что бригадный генерал «делает отличную работу, великий герой».

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