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Трамп дал сигнал о новой помощи Украине: в Вашингтоне взвешивают следующие шаги – FT
США рассматривают новые шаги, которые могут помочь Украине перехватить инициативу на фронте.
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре ясно дал понять, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на должностных лиц, ознакомленных с ходом переговоров.
По словам одного из собеседников издания, Трамп также рассматривает дополнительные шаги, которые могут помочь Киеву добиться прорыва на поле боя.
Европейские союзники восприняли новый тон американского президента с аккуратным оптимизмом. Для них это может свидетельствовать об изменении позиции Трампа в пользу Украины и готовности усилить давление на Россию.
"Трампу нравятся победители. А Украина в последнее время начала побеждать", – объяснил один из дипломатов НАТО.
Во время встречи с Владимиром Зеленским Трамп положительно оценил отношения между двумя президентами и заявил, что у Украины большое будущее.
Одним из главных сигналов стала готовность США предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot.
Эксперты считают, что доступ Украины к американским военным технологиям в значительных масштабах может изменить расчеты Владимира Путина, рассчитывающего истощить украинскую оборону ударами баллистических ракет.
По данным FT, Трампа проинформировали, что Украина начала перехватывать инициативу в войне, в частности, благодаря преимуществу в технологиях средне- и дальнобойных беспилотников.
Американский президент также заявил, что США усиливают давление на Путина, а условия российского руководства по прекращению войны начали меняться.
Европейские чиновники надеются, что заявления Трампа станут началом более устойчивого изменения политики США в отношении Украины, а не временным изменением риторики.
Лестные заявления Трампа
В ходе саммита НАТО американский лидер заявил, что он и президент Владимир Зеленский «развили хорошие отношения — от Овального кабинета и до сих пор». Трамп также назвал Украину «прекрасной страной», где живут "сильные люди".
Говоря о Зеленском, президент США высказался, что «он построит великую страну». Также он отметил, что у Вашингтона есть собственный интерес в Украине: «У нас сейчас есть небольшая доля в этой стране, потому что у нас есть земля в ней».
Кроме того, Трамп тепло отозвался о заместителе руководителя ОП, генерале Павле Палисе, назвав его «одним из самых любимых солдат». Он сказал, что бригадный генерал «делает отличную работу, великий герой».