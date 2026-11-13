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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Трамп дал Уиткоффу и Кушнеру особую задачу в отношении Украины: что заявил посланник США

Уиткофф раскрыл настоящую цель Трампа по поводу войны в Украине и признался, что поручили ему и Кушнеру в Белом доме.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Уиткофф рассказал, что Трамп планирует сделать для завершения войны в Украине

Уиткофф рассказал, что Трамп планирует сделать для завершения войны в Украине / © ТСН.ua

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен серьезно закончить войну в Украине и поставил такую задачу своим посланникам — Уиткоффу и Кушнеру.

Об этом сказал сам Стив Уиткофф по итогам переговоров с Владимиром Зеленским в Дублине.

«Самое главное — президент Трамп намерен возглавить усилия, чтобы положить конец этой войне. Такие инструкции даны мне и Джареду. Вот почему мы сегодня вечером здесь. Именно поэтому мы прилетели сюда сегодня вечером, чтобы встретиться с президентом прямо и сказать ему прямо — доложить некоторые положительные результаты, которых, как мы считаем, удалось достичь», — заявил спецпосланник президента США.

Уиткофф заявил, что запланирована еще одна встреча, и заверил, что США «приложат все усилия, чтобы достичь поставленной цели». Однако когда состоится эта встреча, он не уточнил.

Напомним, в четверг поздно вечером Владимир Зеленский и глава СВР Рустем Умеров на аэродроме вблизи Дублина провели переговоры с посланниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

По итогам встречи Зеленский и Кушнер сообщили, что Путин согласился на участие Европы в переговорах.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер принимали участие в переговорах Украины, США и РФ в Абу-Даби 10-11 ноября.

После этого посланники Трампа приехали на разговор с Владимиром Путиным.

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