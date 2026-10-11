Дональд Трамп и Путин / © Associated Press

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На фоне ежедневных российских атак на Украину администрация президента США Дональда Трампа рассматривает масштабное соглашение с Москвой о поставках дизельного топлива.

В то же время, потенциальные договоренности могут принести России миллиардные доходы и усилить ее финансовые возможности для ведения войны, пишет Bild.

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По информации издания, Россия намерена в течение нескольких месяцев поставить в США до 4,8 млн. тонн дизельного топлива. Первый этап поставки запланирован на октябрь — речь идет о 300 тысячах тонн.

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Для сравнения, суточное потребление дизельного топлива в Соединенных Штатах составляет около 500 тысяч тонн.

В то же время, остается непонятным, поможет ли договоренность, о которой объявил Трамп, реально снизить цены на топливо на американских заправках. В этом сомневается президент мюнхенского Института экономических исследований ifo Клеменс Фуэст.

«Я не уверен, что это сильно поможет», — отметил экономист.

Он также подверг сомнению способность России обеспечить заявленные объемы поставок дизельного топлива.

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«Сможет ли Россия вообще поставлять большие объемы дизельного топлива», — такой вопрос, по словам Фуэста, остается открытым.

Причиной является повреждение российских нефтеперерабатывающих заводов по причине украинских ударов. Кроме того, сама Россия сталкивается с дефицитом топлива.

В Германии также отреагировали на решение Вашингтона. Представитель федерального канцлера Фридриха Мерца Штефан Корнелиус заявил, что Берлин «принял» действия американской стороны.

Он подчеркнул, что позиция немецкого правительства и его европейских партнеров по ограничениям против Москвы остается неизменной. Санкции против России продолжают действовать, а европейские страны уже работают над введением новых ограничительных мер.

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«Поддержка Украины в ее оборонной войне остается непреклонной», — подчеркнул Корнелиус.

Он также добавил, что «дипломатическая работа над мирным решением продолжается».

Точный объем средств, которые Россия сможет получить от потенциальной продажи дизельного топлива, пока неизвестен. Однако при реализации всех заявленных 4,8 млн тонн по ориентировочной рыночной цене 1400 долларов за тонну валовой доход может составить около 6,7 млрд долларов. Это примерно 6 млрд евро или 280 млрд грн.

Экономист Клеменс Фуэст предостерег, что последствия такого соглашения могут быть неблагоприятными для Украины. По его мнению, если Россия действительно сможет выполнить заявленный план снабжения, дополнительные доходы укрепят ее позиции в войне.

«Это соглашение укрепит Россию и ослабит Украину», — подытожил президент института ifo.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом удержаться от атак на инфраструктуру производства и переработки дизельного горючего.

Мы ранее информировали, что Дональд Трамп высказал очередные критические замечания по поводу действий украинского руководства и заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы имел возможность прекратить боевые действия ранее.

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