Трамп дарит Путину очередную победу: последствия выхода США из мирного процесса

Дональд Трамп и Владимир Путин / © Associated Press

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Долгое время президент США Дональд Трамп хвастался, что именно он — и только он — сможет положить конец войне между Россией и Украиной. Но теперь, после нескольких месяцев попыток заключить соглашение о прекращении огня, США готовятся отойти от мирного процесса. Это фактически позволяет президенту России Владимиру Путину затягивать процесс и продолжать войну, укрепляя свои позиции.

Об этом пишет The Atlantic.

Двое чиновников администрации президента США и независимый советник рассказали журналистам, что после возвращения в Белый дом Трамп поручил советникам готовить саммит с Путиным — в надежде на телевизионное шоу, во время которого американский лидер сможет торжественно объявить о прекращении войны в Украине.

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Однако источники говорят, что планы меняются. Трамп дальше стремится наладить более тесные связи с Путиным, и в Белом доме, вероятно, вернутся к идее встречи. Но теперь чиновники считают, что такой саммит вряд ли будет посвящен мирным переговорам.

После нескольких месяцев попыток заключить соглашение о прекращении огня, США готовятся отойти от мирного процесса. Это изменение стратегии Трамп четко продемонстрировал после недавних телефонных разговоров с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Белого дома намекнул, что больше не планирует лично быть посредником между Киевом и Москвой.

Трамп отступает от мирного процесса: это победа РФ

«Европа осталась один на один с проблемой, а Россия одержала победу — по крайней мере временную, избежав наказания со стороны США и продолжая агрессию», — отмечается в статье.

«Я думаю, что-то таки произойдет», — сказал Трамп журналистам 19 мая в Овальном кабинете, все еще надеясь на договоренность. Однако он добавил: «А если нет — я просто отступлю, и им придется самостоятельно решать. Это была европейская проблема. И она должна была остаться европейской».

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Авторы статьи предполагают, что такой результат мог быть неизбежным. Ведь Трамп всегда проявлял снисходительность к Путину, скептицизм в отношении Европы и твердое убеждение, что внешняя политика США должна ставить бизнес и торговлю на первое место. Глава Белого дома часто повторял российскую версию войны — якобы Украина ее спровоцировала — и неоднократно требовал уступок от Киева ради мира, почти ничего не требуя от Москвы.

Раздражение Трампа действиями Путина было редким и недолговременным. Например, несколько недель назад, после встречи с Зеленским на похоронах Папы Франциска, президент США пригрозил новыми санкциями против России. Трамп объяснил тогда, нежелание Путина выполнить требование о 30-дневном прекращении огня свидетельствует, что тот «не хочет остановить войну» и «его надо сдерживать иначе». Но до сих пор новые санкции введены не были.

По словам одного из чиновников, когда на прошлой неделе Путин предложил провести встречу с Зеленским в Стамбуле, Трамп надеялся, что это — признак прорыва. Президернт Украины прибыл в Турцию, а президент США, который уже находился в регионе с первым зарубежным визитом своей новой каденции, намекнул, что готов присоединиться — если приедет и российский лидер. Но Путин проигнорировал встречу, прислав низкоуровневую делегацию.

По мнению автора материала, сам факт встречи украинских и российских чиновников означает определенный прогресс, но ничего конкретного эта встреча не дала, и требования Москвы остаются чрезмерными. По словам внешнего советника, Трамп воспринял отказ Путина как оскорбление.

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«Трамп устал и разочаровался в обеих сторонах конфликта», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт после телефонных разговоров президента США с Путиным и Зеленским.

Разговор американского и российского лидеров длился два часа и, по словам Белого дома и Кремля, носил теплый характер.

Путин получил возможность продолжать войну

Позже в тот же день Трамп сообщил в Truth Social, что Путин согласился «немедленно» начать прямые переговоры с Украиной о прекращении огня и более широком мирном соглашении. Хотя такие переговоры уже стартовали в Турции, отсутствие настаивания Трампа на 30-дневном прекращении огня фактически позволяет Путину затягивать процесс и продолжать разрушение Украины, укрепляя свои позиции.

«Владимир Путин хочет продолжения войны. Он считает, что террор городов подорвет моральный дух, а линии обороны сломаются — и он сможет продвинуться дальше», — сказал советник экс-президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Он отметил, что, согласившись на переговоры с Украиной — пусть и в размытой форме — Путин сделал достаточно, чтобы пока удовлетворить Трампа.

«Он хочет сохранить войну, но при этом не раздражать Трампа. И ему это удается», — сказал Салливан.

В своей заметке в Truth Social Трамп предположил, что США отходят от переговоров, поскольку Украина и Россия «знают детали переговоров, которых больше никто не понимает». В понедельник американский лидер добавил, что хочет, чтобы переговоры принимал Ватикан, а не США.

Зеленский, возможно, и приветствовал бы божественное вмешательство, но перспектива исчезновения США из мирного процесса его встревожила. В соцсети X он отметил, что «переговоры должны проходить с участием представителей и США, и Европы на соответствующем уровне».

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Один из главных мотивов Трампа завершить войну — договориться с РФ о торговле

По информации Кремля, во время телефонного разговора с Трампом Путин говорил о возможности крупных торговых соглашений между США и РФ. И глава Белого дома в своей заметке выглядел заинтересованным: «Россия хочет масштабной торговли с США, когда это катастрофическое „кровавое побоище“ завершится — и я согласен. Существует огромная возможность создать множество рабочих мест и богатства. Ее потенциал — неограничен».

Внешний советник и третий чиновник американской администрации сказали изданию, что один из главных мотивов Трампа по прекращению войны — желание нормализовать отношения с Россией и договориться о торговле, в частности в области редкоземельных металлов.

В то же время, отмечается в статье, США еще могут усилить давление на РФ. Автор напомнил, что сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил жесткие санкции против России — и вторичные санкции против стран, которые с ней торгуют — если Путин не согласится на переговоры. Эту инициативу уже поддерживает более 80 сенаторов из обеих партий — количество, превышающее предел для преодоления президентского вето.

«Не секрет, что Дональд Трамп имеет неустойчивую позицию по Украине. То он поддерживает, то отказывается. Его водит за нос Путин», — сказал один из первых соавторов законопроекта сенатор Ричард Блументаль.

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Из-за ухода Трампа Европе придется брать на себя больше ответственности

Поскольку Трамп отходит от мирных переговоров, Европе придется брать на себя больше ответственности за поставки оружия Украине и обеспечение ее безопасности.

Континент сплотился вокруг Украины с начала войны, но возможности европейских армий не сравнить с мощью США. Выход Вашингтона из урегулирования войны может привести к новым достижениям Москвы. Это также станет очередным свидетельством скепсиса администрации Трампа в отношении Европы. Он неоднократно конфликтовал с европейскими лидерами по вопросам торговли и обороны.

Зеленский сказал на этой неделе, что не знает, поддержат ли США новые санкции против России — как это сделал ЕС 20 мая.

«Нам нужно знать, на кого мы можем рассчитывать, а на кого — нет. Европейский пакет поддержки уже в пути, и он будет мощным. Что касается пакета от США — это совсем другая история», — сказал президент Украины накануне принятия новых европейских санкций против Москвы.

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К слову, 21 мая Трамп неожиданно заявил о «достижении значительного прогресса» в переговорном процессе по окончанию войны в Украине

В свою очередь Зеленский сказал, что Россия не дает сигналов о прекращении огня, и это свидетельствует о ее неготовности заканчивать войну. Президент Украины призвал к давлению на Москву.

А канцлер Германии Фридрих Мерц в тот же день заявил, что быстрого окончания войны в Украине не будет. Он также сказал, что идея привлечь Папу Римского в качестве посредника является «последней земной инстанцией для урегулирования конфликта».