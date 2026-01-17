Трамп давит на союзников РФ: Bloomberg объяснил, почему Путин молчит

Владимир Путин / © Associated Press

Президент России Владимир Путин почти не реагирует на последние громкие шаги США по Венесуэле и Ирану, что может свидетельствовать о его сосредоточенности на войне против Украины и попытках договориться с Вашингтоном.

Об этом пишет колумнист Bloomberg Марк Чемпион.

«Ярким примером стала Венесуэла, где многолетние отношения с Россией теперь считают „бумажным тигром“. Аналогичная ситуация сложилась от Дамаска до Тегерана, где авторитарные режимы, известные тесными связями с Кремлем, в критические моменты обнаружили, что поддержка со стороны РФ отсутствует», — отмечает автор.

Сирийский диктатор Башар аль-Асад скрылся в Москве после того, как российская военная поддержка исчезла. Оставшаяся без благотворителя Куба сталкивается с гуманитарным кризисом. Иран в прошлом году подвергся атаке со стороны США, а сейчас режим Али Хаменеи сталкивается с огромными протестами. Сохраняется и угроза нового удара со стороны американских войск.

По мнению автора, молчание Путина связано с тем, что у России сейчас есть ограниченные возможности для действий за пределами Украины, пока продолжается полномасштабная война. В этой ситуации Кремль может пытаться избегать конфликтов с США.

В Bloomberg также предполагают, что Путин может рассчитывать на крупное соглашение с Вашингтоном, по которому США не будут мешать России усиливать влияние в Восточной Европе в обмен на молчаливое согласие Москвы по поводу действий Америки в других регионах.

Между тем, пишет Politico, на международной арене Путин, кажется, мало что может сделать, чтобы остановить потерю своих союзников один за другим. Кремль находится в затруднительном положении на Ближнем Востоке с конца 2024 года, когда падение режима Башара Асада в Сирии лишило его надежного партнера в регионе.

Москва также, казалось бы, не смогла защитить своего ближайшего друга в Южной Америке в начале этого месяца, когда США захватили Николаса Мадуро из Венесуэлы — политика, прибывшего в Москву в честь Дня победы в прошлом году. Более того, Москва даже не смогла отреагировать на беспрецедентный захват США нефтяного танкера под российским флагом.