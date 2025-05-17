Трамп давит на Украину для переговоров с Россией без перемирия – Bloomberg

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп оказывает давление на украинское руководство, призывая начать переговоры с Россией без предварительного достижения перемирия.

Об этом сообщает авторитетное агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники в американской и европейской дипломатии.

Как отмечает издание, такой подход вызывает серьезное беспокойство среди стран Европейского Союза. Европейские лидеры опасаются, что переговоры без остановки боевых действий могут поставить Украину в крайне невыгодное положение, а также легализовать дальнейшую агрессию России.

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Bloomberg сообщает, что некоторые союзники по НАТО неофициально обсуждают потенциальные последствия давления Вашингтона на Киев, в частности, возможную дестабилизацию внутренней политической ситуации в Украине и рост антизападных настроений среди населения.

Источники издания также отмечают, что администрация Трампа хочет ускорить урегулирование конфликта, но не предлагает четкого механизма гарантий безопасности для Украины при прекращении сопротивления без прекращения огня со стороны России.

Напомним, что ранее речь шла о том, что Трамп заявил, что, возможно, позвонит по телефону Путину. Американский лидер стремится обсудить прекращение войны.