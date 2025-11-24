Трамп давит на Зеленского и Путина для скорого соглашения — детали от Белого дома

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Реклама

После встречи украинской и американской делегаций в Женеве по согласованию мирного плана осталось «лишь несколько разногласий».

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Sky News.

По ее словам, переговоры по прекращению войны в Украине были продуктивными, но «остается несколько пунктов разногласий, над которыми наши команды продолжают работать».

Реклама

Левитт подтвердила, что нет планов встречи Трампа и Владимира Зеленского на этой неделе.

Она добавляет, что пересмотренный план нужно будет снова представить россиянам.

«Чувствуется срочность. Президент (Трамп — Ред.) хочет, чтобы это соглашение было заключено и чтобы эта война закончилась», — говорит она.

Левитт признала, что Трамп оказывает большое давление как на Путина, так и на Зеленского.

Реклама

«Президент США хочет, чтобы это соглашение „было заключено как можно скорее“, — сказала спикер Белого дома, отвечая на вопрос, соблюдает ли Трамп свой срок для Украины — достижение соглашения до четверга.

«Трамп — президент мирного времени. Он остается оптимистичным и исполненным надежды, и я знаю, что наши команды работают круглосуточно, чтобы попытаться завершить это соглашение», — добавила спикер.

На вопрос о разговоре Трампа с главой Китая Си Цзиньпином она ответила, что вопрос России и Украины поднимался, но основное внимание во время разговора было сосредоточено на американо-китайских отношениях.

Ранее сообщалось, что Трамп встретится со своим госсекретарем Марко Рубио, чтобы обсудить обновленный мирный план по Украине.