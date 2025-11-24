- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 449
- Время на прочтение
- 2 мин
Трамп давит на Зеленского и Путина для скорого соглашения — детали от Белого дома
США и Украина почти согласовали мирный план — осталось всего несколько разногласий.
После встречи украинской и американской делегаций в Женеве по согласованию мирного плана осталось «лишь несколько разногласий».
Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Sky News.
По ее словам, переговоры по прекращению войны в Украине были продуктивными, но «остается несколько пунктов разногласий, над которыми наши команды продолжают работать».
Левитт подтвердила, что нет планов встречи Трампа и Владимира Зеленского на этой неделе.
Она добавляет, что пересмотренный план нужно будет снова представить россиянам.
«Чувствуется срочность. Президент (Трамп — Ред.) хочет, чтобы это соглашение было заключено и чтобы эта война закончилась», — говорит она.
Левитт признала, что Трамп оказывает большое давление как на Путина, так и на Зеленского.
«Президент США хочет, чтобы это соглашение „было заключено как можно скорее“, — сказала спикер Белого дома, отвечая на вопрос, соблюдает ли Трамп свой срок для Украины — достижение соглашения до четверга.
«Трамп — президент мирного времени. Он остается оптимистичным и исполненным надежды, и я знаю, что наши команды работают круглосуточно, чтобы попытаться завершить это соглашение», — добавила спикер.
На вопрос о разговоре Трампа с главой Китая Си Цзиньпином она ответила, что вопрос России и Украины поднимался, но основное внимание во время разговора было сосредоточено на американо-китайских отношениях.
Ранее сообщалось, что Трамп встретится со своим госсекретарем Марко Рубио, чтобы обсудить обновленный мирный план по Украине.