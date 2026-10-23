Трамп давит на Зеленского и заигрывает с Путиным: Reuters раскрыл тактику накануне выборов в США

Дональд Трамп / © Associated Press

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В преддверии выборов в Конгресс США, которые стартуют в ноябре, президент США Дональд Трамп усиливает давление на лидера Украины Владимира Зеленского и смягчает риторику относительно Владимира Путина.

Об этом пишет Reuters.

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На решение американского президента могут влиять внутренние экономические проблемы и стремление продемонстрировать избирателям дипломатический успех, считают журналисты.

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«Чем объяснить такой разворот? Подсказку могут дать промежуточные выборы в ноябре. Трамп стремится снизить экономическое давление перед выборами», — отмечает издание.

По оценке Reuters, рост цен на энергоносители и недовольство американцев стоимостью жизни стали важными факторами внутренней политики США. Трамп в последние дни снова обратил внимание на войну в Украине, заявляя, что ее завершение путем переговоров могло бы ослабить экономическое давление на американцев.

В то же время, как отмечает Reuters, даже возможное мирное соглашение вряд ли ощутимо повлияет на цены для американских потребителей до дня голосования.

Издание предполагает, что Трамп может рассчитывать на дипломатическое урегулирование как способ продемонстрировать избирателям внешнеполитический успех и улучшить собственные политические перспективы.

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Громкие заявления Трампа об Украине — что известно

В последние недели американский президент критиковал украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, утверждая, что они способствуют росту мировых цен на дизельное топливо.

Трамп также заявлял, что Украине нужен новый лидер, и утверждал, что Россия обращается с Украиной «нормально».

Посланник американского президента Стив Уиткофф дополнительно вызвал критику, назвав Путина «гуманистом» после увольнения американского учителя-пенсионера, находящегося под стражей в России с 2022 года.

Между тем, диктатор Владимир Путин предложил провести трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы обсудить завершение войны в Украине. Переговоры могут пройти в ноябре в Китае, а президента Украины Владимира Зеленского к ним не планируют привлекать.

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По словам одного из высокопоставленных чиновников США, Трамп еще не согласился на саммит, хотя может поддержать эту идею, поскольку стремится выполнить обещание завершить войну в Украине.

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