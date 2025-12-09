ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
211
Время на прочтение
1 мин

Трамп давит на Зеленского по мирному соглашению с РФ: появился жесткий дедлайн

Трамп требует от Зеленского скорейшего подписания мирного соглашения.

Автор публикации
Руслана Сивак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Администрация президента США Дональда Трампа стремится заключить мирное соглашение между Украиной и Российской Федерацией к Рождеству.

Об этом сообщает FT.

Как сообщает медиа, посланники Трампа предоставили Киеву всего несколько дней для принятия решения. Источники издания сообщили, что президент Трамп надеется заключить соглашение «к Рождеству» (25 декабря).

В свою очередь Владимир Зеленский сообщил своим европейским коллегам, что во время двухчасового телефонного разговора в субботу на него давили, а именно специальный посланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Они потребовали принять быстрое решение.

Также президент Украины сообщил своим европейским коллегам, что ему нужно время для консультаций с союзниками, прежде чем реагировать на это предложение, которое может расколоть единство Запада, если США будут действовать без согласия Европы.

«Честно говоря, американцы сегодня ищут компромисс», — сказал Зеленский журналистам на брифинге.

