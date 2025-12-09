Трамп давит на Зеленского по мирному соглашению с РФ: появился жесткий дедлайн

Дональд Трамп / © Associated Press

Администрация президента США Дональда Трампа стремится заключить мирное соглашение между Украиной и Российской Федерацией к Рождеству.

Об этом сообщает FT.

Как сообщает медиа, посланники Трампа предоставили Киеву всего несколько дней для принятия решения. Источники издания сообщили, что президент Трамп надеется заключить соглашение «к Рождеству» (25 декабря).

В свою очередь Владимир Зеленский сообщил своим европейским коллегам, что во время двухчасового телефонного разговора в субботу на него давили, а именно специальный посланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Они потребовали принять быстрое решение.

Также президент Украины сообщил своим европейским коллегам, что ему нужно время для консультаций с союзниками, прежде чем реагировать на это предложение, которое может расколоть единство Запада, если США будут действовать без согласия Европы.

«Честно говоря, американцы сегодня ищут компромисс», — сказал Зеленский журналистам на брифинге.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, находясь с рабочим визитом в Италии, прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о якобы необходимости проведения выборов в Украине, которые «давно не проходили».