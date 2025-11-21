Трамп давит на Зеленского по поводу "мирного плана": что требует президент США

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп сделал ряд резких заявлений в Белом доме, свидетельствующих о значительном давлении на украинские власти о принятии его «мирного плана».

Об этом пишет Sky News.

Комментируя разработанный мирный план для Украины по 28 пунктам, Трамп выразил уверенность в его неизбежности.

«У нас есть план. Мы считаем, что есть способ достичь мира. Он (Зеленский — ред.) должен это одобрить», — заявил Президент США.

Трамп прямо ответил на вопрос журналиста о критике мирного плана, которую высказывают, в частности, в Киеве.

«Вы имеете в виду, что ему (Зеленскому — ред.) это не нравится? Ему это должно понравиться, а если не понравится, то, вероятно, им стоит просто продолжать борьбу», — заявил Трамп.

Американский лидер также отметил, что Украина не сможет вечно откладывать решение, намекая на необходимость принятия определенных условий.

Трамп подчеркнул, что унаследовал эту войну, и высказал мнение, что конфликт можно было завершить гораздо раньше.

«Происходящее ужасно. Это война, которой никогда не должно быть. Я думал, что он должен заключить соглашение год назад, два года назад», — добавил Трамп.

Напомним, Владимир Путин заявил, что мирный план Дональда Трампа якобы согласовывался сторонами еще до их встречи на Аляске. По словам российского президента, Москва поддержала предложенные США подходы, а сам документ из 28 пунктов был обновлен после переговоров.

Путин также утверждает, что все партнеры РФ согласились с возможными договоренностями, и возложил вину на Украину за отсутствие окончательного ответа Вашингтона относительно плана.

Также в тексте «мирного предложения» США, переданном Украине, аналитики обнаружили обороты речи, выглядящие как прямой перевод с русского. Некоторые фразы непривычны для английского, но естественны в русском, что усиливает подозрения в авторстве документа.

А вот, политический эксперт Максим Яли заявил, что активное обсуждение плана Трампа является скорее инструментом давления США на Украину, чем реальным стартом переговоров. По его мнению, Вашингтон пытается использовать внутриполитическое ослабление позиций Владимира Зеленского после Миндичгейта.

В ответ Украина ищет поддержки европейских партнеров, чтобы смягчить неприемлемые пункты документа. Яли подчеркнул, что план содержит значительные уступки России — от запрета вступления Украины в НАТО до возвращения РФ в G8 — и фактически направлен на геополитическую цель США: ослабить зависимость Москвы от Китая, даже ценой украинских интересов.