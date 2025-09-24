Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп делает большое количество громких заявлений, чтобы создавать информационный шум и оправдать свое бездействие.

Об этом в эфире Эспрессо заявил дипломат Роман Бессмертный.

«Позиция Дональда Трампа по поводу того, что Европа покупает российскую нефть, выглядит странной. Ведь у РФ нефть покупают только две страны — Венгрия и Словакия. В преддверии выступления Трампа на Генассамблее ООН венгерский министр иностранных дел Петер Сиярто заявил, что Будапешт не откажется от российской нефти. Причем и Сиярто и Орбан прикрываются Трампом», — объяснил Бессмертный.

По его словам, в этой ситуации президент США вместо обвинений Европы должен напрямую поговорить с венгерским премьером.

«Поэтому ничего Трампу огород городит, пусть берет телефон или вызывает Орбана и рассказывает ему, что надо делать, а не вешает это обвинение на всю Европу», — добавил дипломат.

Что касается газа, то Бессмертный напомнил: еще 8 ноября 2024 года, на следующий день после объявления Трампом победы на выборах, Урсула фон дер Ляен позвонила по телефону ему и предложила поставки сжиженного газа на сумму более 400 млрд. Однако до сих пор американский президент не дал ответа.

Некоторые страны, такие как Нидерланды, Франция и Бельгия, продолжают импортировать газ, ожидая реакцию от Трампа. И здесь следует подчеркнуть: он делает громкие заявления, чтобы оправдать собственное бездействие. Единственным результатом явилось согласование на отдельные позиции 19-го пакета европейских санкций против РФ. В то же время, он не присоединился к 18-му пакету», — подчеркнул Бессмертный.

Он подытожил, что на трибуне Генассамблеи ООН можно говорить много, но «по всей видимости, Трамп очень скуп на работу».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что российско-украинская война должна была быть «простой быстрой маленькой схваткой» и завершиться «за три дня» .

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп похвалил себя за выступление в ООН .