Трамп делает странные формулировки о войне: CNN узнало, о чем это свидетельствует

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Интенсивное давление президента США Дональда Трампа на Украину, странные и прохладные формулировки о войне, а также уважение к диктатору РФ Владимиру Путину уничтожает любое представление о том, что Вашингтон является равноправным мирным посредником.

Об этом пишет CNN , анализируя последние заявления американского лидера.

Усилия США в значительной степени склоняются к позиции России, хотя именно Москва начала войну своим неспровоцированным вторжением, отмечает издание. Именно это следует с точки зрения Трампа на войну, в которой у Киева "нет карт для игры".

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Глава Белого дома заявляет, мол, "никому не благосклонен, а предан спасению жизней". Впрочем, несбалансированный характер мирных усилий США можно увидеть в намеренно неконкретном языке Трампа по поводу конфликта и "странных, даже причудливых способах, которыми он говорит о войне".

"Прохладные" реакции Трампа на обстрелы РФ

Утром 24 апреля Россия совершила массированную атаку по Украине, в результате которой в Киеве погибли 12 человек, а 90 получили ранения. В ответ на это Трамп в соцсетях опубликовал довольно "вялый" пост, в котором "пожалуй, больше всего был обеспокоен тем, когда произошли атаки, чем тем, как были убиты беззащитные мирные жители", не обвиняя Путина напрямую, пишет CNN.

"Я не доволен российскими ударами по Киеву. Необязательно, и очень неудачное время. Владимир, СТОП!. Давайте заключим мирное соглашение!", - написал Трамп.

Позже в Овальном кабинете он заявил, что ему "не понравилась вчерашняя ночь".

"Я не был доволен этим. Мы находимся в разгаре переговоров о мире, и были выпущены ракеты. Я не был доволен этим", - сказал Трамп, заметно используя пассивное состояние и не обвиняя Путина напрямую.

CNN отмечает, что другой президент США мог бы выразить соболезнования жертвам, отметив, что умышленные нападения на гражданское население являются военным преступлением и чреваты последствиями.

"Но ответ Трампа соответствовал его длительной практике отказа связывать результаты ужасных атак с приказавшим их лидером", - говорится в материале.

При этом Трамп пожаловался на "подстрекательские заявления, подобные заявлениям Зеленского, которые так усложняют урегулирование этой войны". Этот контраст в тоне президента США по отношению к двум лидерам примечателен.

"Когда Зеленский решается говорить правду, Трамп действительно его критикует. Когда Путин убивает мирных жителей баллистическими ракетами, он просто поправил его. Или слегка наказал", - заявил бывший посол США в Украине Джон Гербст.

Большая уступка России?

Трамп защищался, когда его спросили, на какие уступки пошла Россия в конфликте по сравнению с его постоянным давлением на Украину.

"Остановка войны, прекращение захвата всей страны. Достаточно большая уступка", - высказался Трамп.

"Этот ответ выдает странное непонимание того, что произошло во время войны, и показывает, насколько всесторонне Трамп смотрит на войну через призму Путина", - пишет издание.

Американский президент настаивал на том, что он был достаточно жестким по отношению к Путину. Однако есть очень мало доказательств того, что российский "фюрер" заплатил любой ценой за игнорирование планов Трампа по прекращению огня и продолжению нападений на мирных жителей, поскольку мирные переговоры затягиваются безрезультатно.

Источники сообщили CNN, что президент США втайне разочарован своей неспособностью выступить посредником в прекращении войны. Но пока его нетерпение не привело к каким-либо попыткам заставить Россию.

"Трамп мог бы, например, поставлять оружие в Украину, отправить в Киев системы Patriot и ввести вторичные санкции в отношении стран, продолжающих покупать российскую нефть и финансировать ее военные усилия", - добавили авторы статьи.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала недавние заявления госсекретаря Марко Рубио о возможности выхода Штатов из процесса переговоров по войне в Украине в случае "отрицательного сценария".

Дата публикации 19:15, 23.04.25 Количество просмотров 106 Демарш команды Трампа! Почему США сорвали переговоры по Украине?