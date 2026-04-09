Трамп действует по четко продуманному плану: Буданов рассказал о важном документе

Бывший глава ГУР Минобороны утверждает, что американский президент не допускает импровизаций в своих действиях и решениях.

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп в своих действиях руководствуется четким программным документом, который был разработан еще за полгода до его вступления в должность.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов на закрытой встрече со студентами Киевской школы экономики.

По его словам, американский президент не допускает импровизаций в своих действиях и решениях.

«Его действия максимально последовательны. За полгода до его каденции для него был разработан программный документ — в нем, как сейчас помню, 838 страниц. И все, что он делает, было четко описано, просчитано и объяснено — для чего и зачем», — подчеркнул Буданов.

Бывший руководитель ГУР заверил, что Дональд Трамп «четко идет по этому курсу».

Кирилл Буданов также высказался по поводу того, как закончится война в Украине.

«Будет только или победа, или поражение. Не существует среднего варианта», — заявил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом. По словам украинского лидера, он один из немногих, кто может откровенно говорить Трампу, когда тот ошибается.

