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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Трамп до сих пор считает, что Путин хочет мира

Мол, мы об этом скоро узнаем.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что до сих пор считает – и в то же время надеется, – что российский лидер Путин действительно хочет мира в Украине.

Об этом глава Белого дома сказал журналистам в аэропорту Эндрюс, пишет Укринформ .

"Он хочет мира, и я думаю, что он хочет, я надеюсь, что он хочет. Мы скоро узнаем, и это должно произойти за срок до 50 дней", - заметил Трамп, когда у него спросили, что Путин говорит ему во время телефонных разговоров.

При этом президент США заявил, что не общался с кремлевским главой после того, как в понедельник объявил о возможности введения санкций против России, если она не пойдет на прекращение войны в Украине.

Напомним, заявления Дональда Трампа прозвучали на фоне его договоренностей с НАТО по поводу нового способа поставки оружия Украине , где европейские союзники будут покупать американское вооружение для Киева.

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