Трамп договорился встретиться с Путиным: какая реакция Зеленского

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

В четверг, 16 октября, Дональд Трамп провел телефонный разговор с диктатором Владимиром Путиным. Этот звонок прошел накануне встречи Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Как сообщила представитель Белого дома Кэролайн Левитт, разговор двух лидеров длился более двух часов.

Об этом пишет Axios.

«После того, как Зеленский приземлился на авиабазе Эндрюс, украинский президент и его команда были удивлены, увидев заявление Трампа о том, что он переговорил с Путиным и согласился встретиться с ним в Венгрии», — отмечают журналисты.

Реклама

Как известно, Венгрия является наименее дружественной по отношению к Украине страной в ЕС.

Напомним, Трамп опубликовал сообщение, в котором написал, что разговор с Путиным был «хорошим и продуктивным», и добавил, что советники высокого уровня из обеих стран встретятся на следующей неделе, со стороны США — под руководством госсекретаря Марко Рубио.

«Потом мы с президентом Путиным встретимся в согласованном месте, Будапеште, Венгрия, чтобы увидеть, сможем ли мы покончить с этой „бесславной“ войной между Россией и Украиной», — написал президент США.

Он не уточнил, когда состоится эта встреча.