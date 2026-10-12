Трамп доигрался: в США вспыхнул скандал из-за дизельного соглашения с Путиным

Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

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Соглашение по дизельному топливу между президентом США Дональдом Трампом и Путиным, вероятно, противоречит американскому законодательству.

Об этом в интервью NBC News заявил сенатор-республиканец Том Тиллис, отметив, что действия американского президента вызывают обеспокоенность соблюдением действующих ограничений.

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«Я считаю, что есть веские основания утверждать, что президент не соблюдает закон», — сказал Тиллис.

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Как отмечает NBC News, после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Сенат США единогласно поддержал закон, запрещающий импорт российской нефти. Эти ограничения остаются в силе.

Во время разговора журналистка спросила сенатора, какие шаги может сделать Конгресс, если придет к выводу, что Трамп нарушает закон. В ответ Тиллис обратил внимание на переговоры по дополнительному финансированию американского правительства.

«Если президент хочет моей поддержки, которую, на мой взгляд, он должен получить для финансирования военных операций и годового финансирования сверх базового уровня, я думаю, президент должен понять, что это проблема, и я не единственный республиканец, обеспокоенный этим», — заявил сенатор.

Кроме того, Тиллис напомнил о сотрудничестве России с Ираном. По его мнению, соглашение по дизельному топливу потенциально может способствовать финансированию атак против американских военнослужащих.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о якобы начале энергетического перемирия между Украиной и Россией.

Мы ранее информировали, что Дональд Трамп выступил за замену Владимира Зеленского лидером, готовым договариваться с Россией.

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