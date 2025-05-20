Трамп должен был встретиться с Путиным в Стамбуле, но не сложилось: детали от экс-посла в США

Дональд Трамп и Владимир Путин / © ТСН.ua

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Экс-посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что главная встреча, которая готовилась на 16 мая в Стамбуле, — это переговоры американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

Об этом Чалый сказал в интервью на YouTube-канале «єПитання».

«Главные переговоры, которые готовились в Стамбуле, это были переговоры главы России с президентом США. Я могу это утверждать, потому что все подготовительные действия были сделаны. И подготовка площадки, и подготовка даже разговоров между руководителями соответствующих. И делегация готовилась другая со стороны России совсем. Потом все переигралось, когда было понятно, что это не срастется, эта встреча не состоится«, — рассказал украинский дипломат.

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Он отметил, что встреча Путина с Трампом могла состояться как Стамбуле, так и, скорее всего, в Объединенных Арабских Эмиратах.

«То есть были там определенные шаги и в клубе, в гольф-клубе Трампа в Дубае. Есть определенные признаки, которые свидетельствовали о подготовке», — добавил Чалый.

Почему встреча Трамп с Путиным не состоялась?

По словам экс-посла, ко встрече Трампа с Путиным в Стамбуле готовились и американцы, и россияне. Чалый также объяснил, что помешало встрече.

"Помешала неуступчивость со стороны Путина. В том плане, что там Зеленский близко. Конечно, президента Украины не собирались приглашать туда, но все равно он уже в Турции. А со стороны американцев — понимание, что они сейчас не получают сразу каких-то более вменяемых позиций, скажем так, более реалистичных, Путина. Поэтому это не произошло», — рассказал дипломат.

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Зато, отметил он, удалось договориться о телефонном разговоре президентов США и России. По мнению Чалого, во время этого разговора лидеры государств должны были бы договориться о встрече. Это выгодно сейчас для российского диктатора.

«И это выгодно сейчас Путину, потому что россияне хотят тянуть ситуацию дальше, держать так, водить за нос Дональда Трампа. А он это делает, потому что еще надеется, причем не безосновательно надеется, все-таки дожать этот период на какие-то 30 дней остановки огня. Вот такая ситуация», — рассказал экс-посол в США.

Напомним, 19 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор. По его итогам помощник президента РФ Юрий Ушаков сказал — сложилось «четкое впечатление», что и Путин, и Трамп заинтересованы в личной встрече. Однако Ушаков не знает, когда состоится такая встреча.

Что касается встречи в Стамбуле, о которой говорит Чалый, то она состоялась 16 мая с участием представителей Украины и России, однако существенного прогресса не было. В украинском МИД заявили, что Москва требовала «недопустимые вещи».

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