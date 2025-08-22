Трамп должен избавиться от шантажа Путина, чтобы помочь Украине.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Ядерное оружие уже превратилось в элемент шантажа в международной политике. И Дональд Трамп должен решить, готов ли он считаться в Кремле достаточно безумным, чтобы не опасаться ядерной угрозы.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников на своем YouTube канале.

Ядерный шантаж как элемент международной политики

«Я думаю, что главным отличием тех событий, которые мы наблюдаем после 2014-го и особенно после 2022 года, является превращение ядерного оружия из оружия сдерживания в оружие, которое является элементом шантажа в международной политике. И нечего сказать — этот инструмент работает достаточно эффективно», — отметил Портников.

Он напомнил, что каждая американская администрация после 2014 года, пытаясь помочь Украине, считала приоритетом именно предотвращение ядерного конфликта. Но даже не конфликт между ядерными государствами, как США и РФ, а именно ядерный удар России по Украине, не имеющей ядерного оружия.

Журналист отмечает, что Путин прекрасно понимает это слабое место Запада и продолжает манипулировать этими страхами, ограничивая Украину возможностью атаковать цели на территории агрессора.

Готовность Трампа рисковать

Портников считает, что на фоне этой «ядерной угрозы» возникает простой вопрос — готов ли Дональд Трамп изменить эту опасную парадигму.

«Готов ли он рисковать в своих отношениях с Путиным? Готов он использовать ситуацию, когда американский президент будет считаться в Кремле достаточно безумным, чтобы не опасаться ядерной угрозы?», — спрашивает он.

По мнению публициста, это позволило Украине без проблем атаковать российские позиции на территории самой РФ.

«Уничтожать военно-промышленный комплекс России, нефтегазовый комплекс Российской Федерации, позиции российской армии и флота не только на оккупированных территориях Украины и не только на приграничных территориях России, а там, где эти объекты являются реальной серьезной угрозой для Украины. Там, где россияне готовятся к новым войнам. Вот вопрос номер один», - подчеркнул Портников.

Он подытожил, что пока американский президент не изъявлял желания рисковать, но неоднократно пытаясь договориться с кремлевским диктатором. Но реакция Путина на любые инициативы Трампа была дерзкой и неприкрыто унизительной для американского лидера. И Трамп не может не понимать, что это унижение видят как в США, так и во всем мире. По мнению журналиста, это может заставить Дональда Трампа изменить свою позицию по отношению к Путину.

«Но пока это только прогноз, который нет никаких оснований для того, чтобы считаться свершившимся. Так что нас ожидают интересные времена», — резюмировал Портников.

Напомним, Портников объяснил, что могут означать слова Трампа об «интересных временах впереди» . Публицист говорит, что пока остается под вопросом, как Дональд Трамп видит дальнейшее развитие событий в российско-украинской войне.