Трамп должен понять, что переговоры с Россией пустая трата времени – эксперт

Сейчас россияне постараются достичь прорывов на фронте, чтобы показать свою победу в войне.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп через полгода после своей инаугурации должен понять, что пытаться вести переговоры с россиянами – это потеря времени, об этом рассказал директор платформы New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в эфире Радио NV.

Сам прогнозирует напряженный 2025 год в контексте ведения боевых действий. По его словам, РФ не откажется от своих целей, в частности – это полная оккупация Донбасса и прорыв на петухе Украины.

"Возможно, у них есть планы по Харьковской и Сумской областях, но я не думаю, что у них там реально какие-то возможности есть", — отметил эксперт.

Также Самусь убежден, что оккупанты имеют окно возможностей до 20 января, именно к инаугурации Дональда Трампа. Однако сейчас они находятся не в сильной позиции, и не могут показать то, что побеждают в войне.

Михаил Самусь считает, что сейчас российские захватчики будут бросать изо всех сил свои ресурсы на фронте.

"Но они будут пытаться их и дальше бросать для того, чтобы добиться прорывов на фронте. Им это не удастся. И украинская армия, на определенных участках фронта, очевидно начнет, так же беспокоить россиян и переходить к контратаковым действиям. Увидим, как это будет Но однозначно, до 20 января, россияне не смогут показать ничего такого. экстраординарного, что Путин будет хвастаться", – отметил Михаил Самусь.

Кроме того, эксперт считает, что кремлевский диктатор будет "максимально тянуть переговоры с Трампом, пытаясь все-таки добиться, например, оккупации Покровска".

Он считает, что РФ изо всех сил будет пытаться продемонстрировать свою победу на поле боя. Таким образом, это будет одним из важных аспектов развития ситуации в 2025 году.

"В любом случае, первая половина года... Трамп будет постепенно понимать, что ведение переговоров с россиянами — абсолютно бесперспективная трата времени. Он до этого дойдет, где-то примерно через полгода, но эти полгода будут тяжелыми как раз из-за того, что россияне будут пытаться прорвать фронт и показать, что они, все же, побеждают", – сказал Самусь.

Напомним, большинство экспертов сомневаются в окончательном разрешении российско-украинского конфликта, даже если в этом году удастся заключить мирное соглашение.

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