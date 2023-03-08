Трамп допустил договоренность с Путиным по поводу "захвата части Украины": СМИ объяснили его заявление

Бывший президент США Дональд Трамп, неоднократно делавший провокационные заявления о полномасштабной войне в Украине, ошеломил новой откровенностью. Впрочем, с его заявлением произошел инцидент: в то время как Трамп сказал ведущему Fox News, что "мог бы предотвратить полномасштабную войну в Украине, договорившись о соглашении с Россией", эта часть была странным образом отредактирована в эфире канала.

Об этом пишет Yahoo.

Экс-президент США выразил убеждение, что "он лично предотвратил бы полномасштабную войну" благодаря переговорам. По словам Трампа, Россия бы "ничего не взяла", пока он был в Белом доме, потому что диктатор России Владимир Путин "понимал", что "он никогда этого не сделал".

В то же время, Трамп признал, если бы Путин не послушал его, он "позволил бы Москве захватить определенные территории Украины", которые он назвал русскоязычными.

"Это даже без переговоров о соглашении. Я мог бы договориться. В худшем случае я мог бы заключить соглашение, чтобы что-то захватить, есть определенные территории, которые, честно говоря, русскоязычные, но вы могли бы договориться", — высказался Трамп.

Позже в тот же вечер американский журналист Шон Ханнити воспроизвел отрывки своего интервью с Трампом в программе на Fox News, а также основные моменты выступления Трампа на Конференции политических действий консерваторов. Хотя Ханнити выпустил в эфир сегмент, в котором экс-президент хвастался тем, что мог остановить войну, он пропустил часть, где Трамп раскрыл свой план.

Вскоре после того, как Трамп говорит: "Я мог бы договориться", аудио быстро пропускает примерно 30 секунд времени для выступления, прежде чем вернуться к месту, где бывший президент возвращается к своей жалобе, что "Китай больше не уважает Соединенные Штаты" .

Кроме утверждения, по которому он считает, что остановил бы Россию от вторжения в Украину, заключив соглашение, разрешающее оккупантам захватить часть Украины, Трамп также сказал о большом количестве жертв в результате агрессии РФ и вновь повторил, что этого мол "никогда бы не случилось под его наблюдением".

К слову, в конце февраля Дональд Трамп высказывал мнение, что полномасштабную войну России против Украины можно закончить за сутки, сделав два телефонных звонка – Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

Напомним, бывший глава Белого дома Дональд Трамп официально выдвинул свою кандидатуру на выборы президента США в 2024 году. Трамп уже создал свой предвыборный штаб и объявил себя кандидатом в президенты.

Ранее Трамп назвал выборы 2020 года "массовым мошенничеством", призвал отменить действие Конституции США и признать его президентом.

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