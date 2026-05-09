Трамп допустил продолжение перемирия между Украиной и РФ после 11 мая

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп не исключил, что перемирие между Украиной и Россией может продолжиться и после 11 мая.

Об этом он сказал в ходе общения с журналистами, сообщает Rapid Response 47 .

Во время интервью журналисты спросили Трампа, ожидает ли он, что объявленное трехдневное перемирие между Украиной и РФ продлится дольше установленного срока.

В ответ американский президент заявил, что подобный сценарий возможен.

«Возможно. Было бы хорошо. Я хотел бы, чтобы это остановилось», — сказал Трамп.

Он также отметил масштабные человеческие потери из-за войны.

«Россия и Украина — это самое худшее, что произошло со времен Второй мировой войны с точки зрения человеческих потерь. 25 000 молодых солдат ежемесячно. Это безумие», - заявил президент США.

Трамп добавил, что не исключает продолжения режима прекращения огня.

«Так что вполне возможно», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной и обмене пленными .

Позже помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что договоренности о прекращении огня и обмене пленными были достигнуты после телефонных переговоров с администрацией президента США .

