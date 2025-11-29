Трамп доверил зятю продвижение мирного соглашения между РФ и Украиной: какую роль играет Джаред Кушнер

Джаред Кушнер будет продвигать мирный план Трампа / © Reuters

Реклама

Пока официальные дипломаты пытаются найти рычаги влияния, президент США Дональд Трамп делает ставку на проверенных людей из семьи. Джаред Кушнер, зять Трампа и его бывший советник, неожиданно вернулся к активной внешней политике. Именно он стал одной из ключевых фигур в теневых переговорах по завершению войны в Украине и будет использовать свой опыт заключения сложных соглашений на Ближнем Востоке.

Об этом пишет Financial Times.

«Решитель» проблем Трампа

В минувшее воскресенье в Женеве украинские чиновники были удивлены, увидев за столом переговоров Джареда Кушнера, который что-то неистово печатал на своем ноутбуке. Как отметил Сергей Кислица, сначала это вызвало удивление, но впоследствии его вовлеченность оценили положительно. Кушнер, женатый на Иванке Трамп, давно исполняет роль неофициального посланника для «невозможных миссий» тестя.

Реклама

В первый срок Трампа он занимался нормализацией отношений между Израилем и арабскими странами. Недавно он помогал заключить соглашение между Израилем и ХАМАСом в Газе. Теперь его задача заставить замолчать пушки в Украине.

Сам Трамп не скрывает своего доверия к родственнику.

«Мы всегда зовем Джареда, когда хотим закрыть сделку. Нам иногда нужен этот мозг», – заявил Трамп в октябре.

«Модель Газа» и связи с россиянами

По данным источников издания, команда Трампа пытается применить в Украине тот же подход, который сработал в Газе. Там «план из 20 пунктов» привел к шаткому прекращению огня и освобождению заложников. Теперь Кушнер вместе со спецпосланником Стивом Уиткоффом пытаются написать аналогичный сценарий для Киева и Москвы.

Реклама

Впрочем, первый черновой вариант этого документа вызвал беспокойство у европейских союзников Киева. Они опасаются, что текст был так близок к требованиям России, что фактически означал капитуляцию.

Тревогу вызывает и тот факт, что Кушнер и Уиткофф консультировались с российскими чиновниками, в том числе с Кириллом Дмитриевым – главой российского суверенного фонда. Дмитриев и Кушнер знакомы с 2019 года.

Визит в Кремль

Кульминацией этих усилий может стать личная встреча переговорщиков с российским диктатором. Дональд Трамп намекнул, что уже на следующей неделе его представители могут улететь в Москву, чтобы попытаться «финализовать» мирный план.

«Стив Уиткофф едет, может быть, с Джаредом. Я не уверен в поездке Джареда, но он вовлечен в процесс, он умный парень, и они собираются встретиться с президентом Путиным», — сказал Трамп.

Реклама

Эксперты отмечают, что такой подход свидетельствует о фирменном стиле Трампа: "политика через личности". Вместо формальных институтов и согласованных стратегий судьба геополитики решается в узком кругу доверенных лиц и родственников.

Напомним, в США назвали время встречи с украинской делегацией для обсуждения мирного плана. По информации Reuters, участником встречи будет зять президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера.