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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Трамп готов обсуждать завершение войны без Зеленского: кто может сесть за стол переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности провести трехстороннюю встречу с Владимиром Путиным и Си Цзиньпин без участия Украины. Он также снова раскритиковал Владимира Зеленского и предложил сменить украинского переговорщика.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Путин, Си, Трамп

Путин, Си, Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином для обсуждения завершения войны в Украине . В то же время, американский президент не исключает проведения таких переговоров без участия Владимира Зеленского.

Об этом сообщает CBS News .

Перед отъездом из Вашингтона на предвыборный митинг в Канзасе журналисты спросили Трампа, согласится ли он на трехсторонние переговоры с Путиным и Си без украинского президента.

В ответ глава Белого дома заверил, что готов сделать все возможное для завершения войны вне зависимости от состава участников встречи.

«Если президент Си захочет провести такую встречу, я соглашусь. Уверен, мы поговорим и о других вопросах, включая торговлю. Но да, я готов», — заявил Трамп.

Трамп снова раскритиковал Зеленского

Американский президент также прокомментировал позицию Украины и России по переговорному процессу.

В частности, он заявил, что Москва якобы вела себя нормально по отношению к Украине и сделала не так много.

«Россия, откровенно говоря, вела себя нормально по отношению к Украине. Они не так уж много делали», — утверждает глава Белого дома.

Кроме того, Трамп ответил на слова Зеленского о том, что американский президент оказался на неправильной стороне истории.

« Зеленский не понимает, о чем говорит . Зеленский — человек, который должен был добиться завершения этой войны уже давно», — заявил он.

В то же время, Трамп высказал мнение, что Украину на мирных переговорах должен представлять другой человек.

«Я думаю, пора, чтобы от имени Украины переговоры вел кто-то другой», — добавил президент США.

Где могут встретиться Трамп, Путин и Си Цзиньпин

По сообщениям СМИ, идею трехсторонней встречи предложил Путин во время телефонного разговора с Трампом 9 октября.

Переговоры могут состояться в китайском Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, запланированного на 18-19 ноября.

В то же время, окончательной договоренности о проведении встречи пока нет.

Отдельно Трамп затронул вопрос поддержки Ирана со стороны России и Китая. По его словам, Москва и Пекин сделали Тегерану очень мало в военном противостоянии с Соединенными Штатами.

Напомним, ранее Зеленский заявил о готовности лично встретиться с американскими переговорщиками. По его словам, новый раунд переговоров между Украиной и США может состояться уже 20 или 21 октября.

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