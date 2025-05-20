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Трамп готов отступить от переговоров между Украиной и Россией, если не будет достигнут прогресс
Президент США Дональд Трамп заявил, что во время разговора с Путиным призвал остановить кровопролитие в Украине, но, если не сможет помочь, готов выйти из процесса переговоров.
Президент США Дональд Трамп говорит, что готов отступить от переговоров между Украиной и Россией, если не будет достигнут прогресс
Об этом пишет CNN .
Президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что во время их двухчасового телефонного разговора спросил президента России Владимира Путина, когда тот прекратит это кровопролитие в Украине.
"Я сказал: "Когда мы прекратим это кровопролитие, эту кровавую баню?. Это кровавая баня, и я верю, что он хочет ее прекратить", - сказал президент в Овальном кабинете в понедельник.
Трамп также сказал, что если он сочтет, что не может помочь, то он отступит от переговоров.
"Говорю вам, привлечены большие эго, но я думаю, что что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю, и им придется продолжать", - сказал президент.
На вопрос, просил ли он встретиться с Путиным во время их разговора, президент ответил, что "разговаривал с ним об этом". Трамп ранее намекал, что ему и Путину придется встретиться напрямую, чтобы положить конец войне.
"Конечно, я бы встретился. Я говорил с ним об этом", - сказал он.
Напомним, вечером 19 мая завершились телефонные переговоры Путина и Трампа , продолжавшиеся более двух часов. Перед своим разговором с Путиным Трамп позвонил по телефону Владимиру Зеленскому.
Впоследствии Зеленский сам рассказал, о чем говорил с Дональдом Трампом.