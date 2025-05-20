Трамп готов отступить от переговоров между Украиной и Россией, если не будет достигнут прогресс

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп говорит, что готов отступить от переговоров между Украиной и Россией, если не будет достигнут прогресс

Об этом пишет CNN .

Президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что во время их двухчасового телефонного разговора спросил президента России Владимира Путина, когда тот прекратит это кровопролитие в Украине.

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"Я сказал: "Когда мы прекратим это кровопролитие, эту кровавую баню?. Это кровавая баня, и я верю, что он хочет ее прекратить", - сказал президент в Овальном кабинете в понедельник.

Трамп также сказал, что если он сочтет, что не может помочь, то он отступит от переговоров.

"Говорю вам, привлечены большие эго, но я думаю, что что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю, и им придется продолжать", - сказал президент.

На вопрос, просил ли он встретиться с Путиным во время их разговора, президент ответил, что "разговаривал с ним об этом". Трамп ранее намекал, что ему и Путину придется встретиться напрямую, чтобы положить конец войне.

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"Конечно, я бы встретился. Я говорил с ним об этом", - сказал он.

Напомним, вечером 19 мая завершились телефонные переговоры Путина и Трампа , продолжавшиеся более двух часов. Перед своим разговором с Путиным Трамп позвонил по телефону Владимиру Зеленскому.

Впоследствии Зеленский сам рассказал, о чем говорил с Дональдом Трампом.