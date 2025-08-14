ТСН в социальных сетях

Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности и потребовать от Путина прекратить войну — МИД Франции

Президент США Дональд Трамп пообещал на встрече с диктатором Путиным потребовать прекращения огня в Украине и принять участие в предоставлении гарантий безопасности вместе с европейскими партнерами.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

На Аляске президент США Дональд Трамп планирует потребовать от российского диктатора Путина прекращения огня и пообещал приобщиться к гарантиям безопасности Украины совместно с международными партнерами.

Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в соцсети X.

Он рассказал, что на видеоконференции 13 августа Трамп четко заверил Украину и ее союзников, что на встрече с Путиным будет настаивать на безусловном прекращении огня.

Кроме того, американский президент подчеркнул, что любые переговоры по территориальным вопросам будут проходить только при участии президента Украины Владимира Зеленского.

«Также (Трамп отметил. — ред.), что США присоединятся к гарантиям безопасности, разработанным коалицией стран-добровольцев, объединенных Францией, Великобританией и Германией», — сообщил Барро.

Ранее сообщалось, что президент Совета ЕС Антониу Кошта заявил, что Трамп во время обсуждения с европейскими лидерами поделился «тремя очень важными целями» своей предстоящей встречи с Путиным.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что главная цель его встречи с кремлевским диктатором Путиным — достичь прекращения огня и понять, возможно ли полноценное мирное урегулирование.

