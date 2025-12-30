Трамп готов верить Путину на слово: Sky News о неожиданном повороте истории об "атаке" на резиденцию

Владимир Путин и Дональд Трамп. / © Associated Press

Одной из главных новостей начала этой недели стало обвинение России в том, что якобы украинские беспилотники атаковали одну из официальных резиденций «фюрера» Владимира Путина, расположенную в городе Валдай Новгородской области.

Об этом говорится в материале Sky News.

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам во время общения в Мар-а-Лаго, что ему известно об этом. Более того, говорит, что узнал об этом от самого хозяина Кремля.

«Знаете, кто мне об этом сказал? Президент Путин мне об этом сказал. Ранним утром он сказал, что на него напали. Это нехорошо», — заявил американский лидер и добавил, что «был очень взбешен этим».

Он подчеркнул, что ему «это не нравится», потому что «это нехорошо». На фоне этого Трамп напомнил журналистам, что остановил поставки США Украине дальнобойных ракет «Томагавк».

«Это щекотливый период. Сейчас не время. Одно дело быть оскорбительным — потому что они [Россия] оскорбительны — а другое — атаковать его резиденцию», — высказался американский президент.

На вопрос, есть ли какие-то доказательства американской разведки, свидетельствующие о том, что «атака» действительно произошла, Трамп признал, что «возможно», согласно версии событий РФ, этого на самом деле не произошло.

«Президент Путин сказал мне сегодня утром, что да», — подчеркнул он.

Впрочем, корреспондент Sky News Марк Стоун считает, что Трамп может поверить Путину на слово по поводу заявлений о якобы «нападении» Украины на одну из резиденций. Президент США, отмечает он, уже делал это раньше.

Трамп дважды разговаривал Владимиром Путиным — до и после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. И именно то, что он сказал после второго разговора, вызвало интерес. Он заявил, что диктатор РФ сообщил ему об «атаке».

Зеленский уже назвал это утверждение ложью. В Киеве называют событие попыткой сорвать мирный процесс под ложным флагом, поскольку Путин не хочет мира. Но тон Трампа намекал на то, что он верит «фюреру» на слово.

«Помните, что во время первого срока Трамп верил словам Путина больше, чем словам своих собственных разведывательных служб», — говорится в статье.

Sky News отмечает, что 2026 год — это год выборов для Трампа, потому что промежуточное голосование состоится в ноябре. Ему нужно сосредоточиться на внутреннем фронте — экономика и стоимость жизни, а не внешние конфликты.

Трамп это знает. Но также знают и противники Америки и ее проблемные союзники. На что они будут ставить в 2026, зная, что ему может быть безразлично, или он просто согласится с этим. Пристегнитесь, — констатирует издание.

Напомним, 28 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о якобы «атаке» на резиденцию Путина в Новгородской области. После этого в Кремле пригрозили ответом на «атаку» на госрезиденцию. Спикер Дмитрий Песков цинично заявил, мол, «знает — как, чем и когда отвечать».

В то же время, жители Валдаи, ближайшего к резиденции «фюрера» города заявили, что не заметили никаких признаков боевых действий в ночь на 29 декабря. Журналисты The Moscow Times пообщались с 14 жителями города. Все опрошенные в один голос утверждают: в ту ночь они не слышали ни характерного звука дронов, ни взрывов.