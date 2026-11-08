«Трамп готов заставить Киев капитулировать»: в The Guardian раскрыли тревожный сценарий для Украины

Дональд Трамп слабеет после выборов / © Associated Press

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Победа демократов на промежуточных выборах в Конгресс фактически опровергла непобедимость Дональда Трампа, сделав его слабым как внутри США, так и на международной арене. Однако из-за этого американский лидер может действовать более импульсивно и опасно. В частности, больше давить на Киев.

Об этом пишет обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл.

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Сейчас многие в мире празднуют победу Демократической партии. В частности, для иранцев избирательное унижение Трампа вызвало надежду, что его война против режима Тегерана может вскоре прекратиться. Украинцы надеются, что Конгресс, контролируемый демократами, удержит Владимира Путина. В Европе также ощущают облегчение и надежду.

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«Очевидно, что Трамп сейчас слабее как на международном уровне, так и внутри страны. Несмотря на его возражения и попытки переложить вину, ошеломляющие успехи Демократической партии показывают несомненно личный отказ. Для иностранных друзей и союзников, как и для многих американцев, аура угрозы, непобедимости, окружавшей Трампа с 2024 года, наконец-то разрушилась», — пишет журналист.

Отмечается, что уменьшение статуса Трампа и разочарование тем, что он больше не в центре внимания, может обострить старое напряжение и спровоцировать новые взрывы. Несмотря на его разговоры о сделке, он редко идет на компромисс. Поэтому радости Ирана могут оказаться преждевременными. Война может расшириться.

Кроме того, Трамп считает войну в Украине препятствием для нормализации связей с Москвой и выгодных двусторонних энергетических, инвестиционных и торговых соглашений. Он цепляется за туманную идею подружиться с Россией, чтобы поставить Китай в стратегическую невыгодную позицию. Он также хотел бы получить Нобелевскую премию мира. Однако прекращение войны ради народа Украины не является мотивацией президента США.

«Парадоксально, но слабость Трампа может ускорить прекращение огня. Путин, обремененный неудачами на поле боя и углублением экономических проблем, знает, что его лучший шанс спасти лицо — заключить соглашение, пока Трамп остается у власти. В этом серьезная опасность для Украины и ее союзников. Непрофессиональные переговорщики Трампа могут удвоить свои усилия по территориальным и другим уступкам от Киева, игнорируя его суверенные права и более широкую безопасность Европы. Чтобы заставить Киев капитулировать на своих условиях, Трамп может удвоить свой отказ от оружия и разведывательной поддержки, а также отказаться предложить надежные гарантии безопасности — и к черту последствия», — предположил Тисдалл.

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Трамп сохраняет огромную свободу действий в руководстве оборонной и внешней политики США независимо от Конгресса. Но после того, как демократы возьмут на себя руководство обеими палатами в январе, он и чиновники, несомненно, столкнутся с тщательной проверкой действий исполнительной власти, бюджетов, а также вероятной коррупции и злоупотребления властью.

«Одной из первых политических жертв может стать его любимец, министр обороны Пит Гегсет, хотя он, вероятно, избежит «публичной казни». Если Трампу снова объявят об импичменте, как требуют некоторые демократы, у него будет меньше времени беспокоиться о своем международном наследии», — подчеркнул обозреватель.

Впереди еще более двух лет президентства Трампа, однако ситуация возвращается против него. Прогрессивные победы на выборах в Венгрии, Сербии, Бразилии, а теперь и в США возродили и освежили мировую демократию. В 2027 году выборы ждут Францию и Испанию.

Последние заявления Трампа

Напомним, после победы на промежуточных выборах демократы готовятся использовать контроль над Конгрессом США, чтобы добиться новой военной помощи Киеву, усилить санкции против России и расследовать решение администрации Трампа.

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Дональд Трамп публично обвинил представителей Демократической партии в давлении и угрозах импичментом высокопоставленным должностным лицам правительства США, в частности Генеральному прокурору. Заявление Трампа стало очередным эпизодом обострения политической борьбы между республиканцами и демократами в Вашингтоне вокруг деятельности Министерства юстиции и ключевых расследований в стране.

Также Трамп сделал громкое заявление о переговорах Украины и России. Он заявил, что Киев и Москва впервые демонстрируют готовность к переговорам. Деталей не привел, но заявил о предстоящих встречах 9-10 ноября.

Кроме того, Трамп рассказал, что уже провел ряд телефонных разговоров, а на следующий день будут еще. В то же время, он не уточнил, с кем именно общался, кто будет принимать участие во встрече, а также то, имел ли он в виду переговоры в Абу-Даби.

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