Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Лидеры стран G7 завершили первый день переговоров с неожиданным оптимизмом по сотрудничеству с Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп намекнул на усиление давления на Россию, но с условиями: поддержка Украины в обмен на помощь Европы с безопасностью Ормузского пролива.

Об этом говорится в статье Politico.

Лидеры стран «Группы семи» прибыли в Эвиан-ле-Бен на фоне подготовки к потенциально напряженным дискуссиям с Трампом по Ирану и войне в Украине. Однако после первого полного дня саммита G7 настроение среди участников оказалось значительно более оптимистичным, чем ожидалось.

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По словам двух высокопоставленных дипломатов ЕС, союзники положительно оценили свои отношения с Белым домом, а также несколько снизили уровень тревоги относительно возможного срыва важного саммита НАТО в Турции в следующем месяце.

Поддержка Трампом Украины в обмен на помощь с Ираном

Причиной такого сдвига стала явная готовность Трампа усилить давление на президента России Владимира Путина для прекращения войны против Украины, а также его заинтересованность в поддержке союзников по стабилизации рамочного соглашения о прекращении огня с Ираном. В настоящее время определяется возможный компромисс: Трамп демонстрирует поддержку Европе в украинском вопросе, а европейские партнеры могут присоединиться к обеспечению безопасности Ормузского пролива.

«Обсуждения, которые у нас были между собой и с президентом США — как на официальных встречах, так и во время неформальных разговоров в кулуарах — дают мне определенный оптимизм», — сказал канцлер Германии Фридрих Мерц журналистам 16 июня.

Тем не менее, дипломаты призывают не переоценивать ситуацию, напоминая, что Трамп уже неоднократно менял курс после публичных заявлений в поддержку Украины. В то же время они согласны с оценкой немецкого канцлера о состоянии трансатлантических отношений, несмотря на личные противоречия между американским президентом и частью лидеров G7.

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Облегчение ощущалось и среди пяти дипломатов и чиновников, которые общались с изданием анонимно, чтобы откровенно рассказать о ходе закрытых переговоров.

Как Трамп будет действовать в отношении Украины?

Еще накануне Трамп спровоцировал беспокойство, заявив, что потенциальное соглашение между Вашингтоном и Тегераном может позволить ему снова сконцентрироваться на мирных переговорах между Россией и Украиной.

Это вызвало опасение, что президент США способен свести на нет многомесячные усилия союзников Киева по усилению давления на Москву. Напряжение усиливалось и из-за обострения вокруг Ирана, которое открыто критиковали европейские лидеры, в частности Мерц, а также из-за отдельных конфликтов Трампа с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Дополнительную тревогу вызвал и тот факт, что в воскресенье Трамп почти час разговаривал по телефону с Путиным. Это лишь усилило подозрения, что он может снова давить на Украину, требуя территориальных уступок и согласия на невыгодный компромисс.

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Впрочем, Трамп на этот раз, похоже, не стремился к новым политическим «поединкам» со съехавшимися на саммит лидерами. Иногда улыбающийся, иногда сдержанный президент США удивил участников встречи, когда после 70-минутного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими лидерами неожиданно объявил о возобновлении санкций против российского нефтяного сектора.

«Россия должна заключить соглашение», — заявил президент США.

Трамп поддержит Украину в обмен на помощь ЕС с Ираном

Впрочем, как это часто случается с Трампом, даже этот шаг навстречу Украине имеет свою цену. По словам двух дипломатов, осведомленных о ходе закрытых дискуссий, американский лидер активно убеждал партнеров по G7 поддержать его договоренность с Ираном и присоединиться к разминированию Ормузского пролива еще до прибытия вице-президента Джей Ди Венса в Женеву, где должно быть завершено соглашение о прекращении огня с Тегераном.

На публике Трамп пытался умалять значение потенциальной помощи со стороны Европы.

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«Не думаю, что нам понадобится большая помощь», — сказал он 15 июня.

Однако в закрытых переговорах американский президент демонстрировал гораздо большую гибкость, ища как политическую, так и практическую поддержку для реализации договоренностей с Ираном.

«Ему [Трампу] понадобятся возможности его союзников по G7 и другим странам… чтобы очистить Ормузский пролив от мин», — сказал один из дипломатов.

В то же время, по словам этого же собеседника, «должна быть определенная уступка в отношении Украины».

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«Есть очень сильное ожидание, что он поддержит Украину. Именно это он сказал лидерам», — сказал источник.

В ответ участники G7 дали понять, что готовы оказать помощь, но только при четко определенных условиях. Макрон подчеркнул, что отправка кораблей для разминирования «должна быть запрошенной и желанной со стороны США, а также Ирана и Омана — сторон, участвующих в соглашении».

Попытки удержать Трампа в орбите западного альянса в преддверии саммита НАТО

Несмотря на сугубо прагматическую природу этой неформальной формулы «Украина в обмен на Иран», положительный результат вторичного саммита в значительной степени стал результатом целенаправленных попыток лидеров G7 наладить личный контакт с президентом США.

Чтобы избежать повторения ситуации прошлого года, когда Трамп покинул саммит раньше запланированного, Макрон тщательно продумал программу его пребывания, пытаясь удержать его вовлеченность в переговоры. В частности, французский президент убедил американского коллегу остаться дольше, пригласив на ужин в Версальский дворец вблизи Парижа.

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«Я собирался уехать днем, но президент Франции, который, кстати, очень приятный человек, пригласил меня на ужин в Версале. А Версаль — это не позолота. Версаль — это настоящая роскошь», — похвастался Трамп своим приглашением.

Мерц, несколько недель не контактировавший с Трампом после критики его решений в контексте войны с Ираном, подарил президенту США эксклюзивную футболку национальной сборной Германии с номером 47, которую американский президент принял с улыбкой.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, ранее также публично критиковавшая позицию Трампа в отношении Папы Льва XIV и конфликта с Ираном, провела с президентом США дружескую «встречу для прояснения», как это описал один из итальянских дипломатов.

Свою стратегию имел и Зеленский. Обращаясь к религиозно настроенным представителям ближайшего окружения Трампа, украинский президент продемонстрировал присутствующим за столом G7 фото охваченного огнем собора, потерпевшего удар российского дрона, рассказал один из двух высокопоставленных дипломатов ЕС.

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Вся эта операция очарования преследовала четкую политическую цель — удержать Трампа в орбите западного альянса накануне ключевого саммита НАТО, который должен состояться в июле в Анкаре.

«Нам просто нужно пройти через это и добраться до Анкары», — пошутил один высокопоставленный чиновник ЕС накануне G7.

Какая позиция Трампа по поводу войны в Украине сейчас?

Напомним, на саммите G7 Трамп заявил о необходимости скорейшего заключения мирного соглашения между РФ и Украиной из-за катастрофических человеческих потерь с обеих сторон, назвав войну «безумием». Он провел встречу с Зеленским, отметив высокий уровень враждебности между президентами Украины и РФ, и анонсировал дальнейшие переговоры.

На саммите G7 Трамп во время обсуждения войны в Украине признал, что позиции Путина пока слабее, чем раньше.

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Как пишет Bloomberg, на саммите G7 европейским лидерам удалось сблизить позиции США и Европы по поводу войны в Украине. Ключевым моментом стала встреча Зеленского с Трампом, во время которой украинский президент показал последствия российских обстрелов, в том числе фото разрушенного Успенского собора, что оказало существенное влияние на эмоциональную позицию американского лидера. После разговора Трамп высказался за необходимость заключения мирного соглашения.

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