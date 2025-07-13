Трамп готовит "большое заявление" по России: в Украине это вызывает тревогу

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп анонсировал, что уже 14 июля сделает "большое заявление" в отношении России. Это обещание вызвало напряженное ожидание не только в США, но и в Киеве — Украине опасаются, что речь идет о потенциальных изменениях в поддержке войны против Кремля.

Об этом сообщает Bild.

"Мы испытали все возможные варианты, чтобы убедить Трампа: Путин не стремится к миру. Он продолжит бомбить, и наши переговоры с россиянами четко это подтвердили", - цитируют источник в украинском правительстве.

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Накануне Трамп в комментарии NBC заявил, что НАТО получит американское оружие только после оплаты и уже потом сможет самостоятельно его распределять. В это положение могут попасть и критически необходимые Украине системы ПВО Patriot.

Но главный вопрос, который имеет критическое значение для Украины и Европы, согласится ли Трамп на общие санкции против России, которым он уже несколько месяцев противится?

Против такого шага играют настроения его электората: многие не хотят иметь дело с возможными экономическими последствиями для самих США, в том числе инфляцией. В то же время, Трамп в последнее время не исключал введения санкций, но до сих пор избегал какой-либо конкретики.

Этот вопрос стал еще более острым на фоне растущего давления со стороны Сената США. Бездействие Путина лишь усилило позиции тех, кто выступает за более жесткие меры.

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На фоне этого Москва, по словам источников, готовит новую масштабную атаку – Кремль рассматривает сценарий наступления уже во второй половине лета.

Напомним, сенаторы-республиканцы уверены в том, что в этом месяце будет принят законопроект о санкциях против России.