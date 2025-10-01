Диктатор Путин / © Associated Press

Реклама

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что президент США Дональд Трамп готов усилить давление на диктатора Путина, применив более жесткие инструменты влияния.

Во время общения с журналистами Politico в Хельсинки Стубб подчеркнул, что дело лишь во времени, когда США нанесут удар по Путину там, где ему будет больно.

«Увидев, что пряники редко работают с россиянами, он перешел к стадии плеть», — сказал президент Финляндии.

Реклама

«Теперь вопрос лишь в том, насколько велика будет эта плеть», — добавил он.

Его оценка контрастирует с позициями некоторых европейских столиц, где публичные заявления Трампа расценили как пустые. В то же время Стубб, имеющий личный контакт с президентом США благодаря совместному увлечению гольфом, проявляет большее доверие к его намерениям.

Отвечая на вопрос, что именно может стать «кнутом», Стубб пошутил, что это может быть «ключка», намекнув на широкий арсенал средств воздействия в руках Трампа.

«Президент Трамп работает если не круглосуточно, то каждый день над тем, чтобы окончить войну. У него в сумке 14 клюшек», — отметил Стубб.

Реклама

Среди возможных инструментов он назвал более жесткие санкции, в том числе вторичные, повышение тарифов и даже более активное использование американского оружия, способного избивать по целям вглубь территории России.

«Не обязательно читать „Искусство соглашения“, чтобы понять, как президент Трамп ведет переговоры. Это нетрадиционный, но результативный стиль», — подчеркнул Стубб.

Он также предостерег, что, если после запланированной встречи Трампа с Путиным 15 августа на Аляске российский диктатор продолжит убивать мирных жителей в Украине, президент США будет вынужден ответить жестко.

Называя себя «реалистическим оптимистом», Стубб призвал союзников Украины запастись терпением.

Реклама

«Есть возможность достаточно тесно работать с президентом Трампом в течение последних нескольких месяцев. Возможно, оптимизм иногда интуиция, но факты на местах сейчас свидетельствуют, что мы движемся в правильном направлении», — подчеркнул он.

Что касается роли Европы в поддержке Киева, Стубб решительно выступил за ускорение вступления Украины в ЕС, в частности, путем поиска механизмов обхода вето венгерского премьера Виктора Орбана.

«Я лично приветствую любой механизм принятия решений, предоставляющий большую гибкость и меньше возможностей для блокирования. И никогда это не было столь актуально, как в случае с Украиной. Членство Украины в Европейском Союзе имеет стратегическое значение. Чем быстрее это произойдет, тем лучше», — подытожил президент Финляндии.

Ранее сообщалось, что экспосол США в Украине Стивен Пайфер заявил, что если диктатор Путин осознает, что в течение следующих 3-5 лет Украина сможет вооружаться и продолжать защищаться, тогда ему придется спросить себя, готов ли он выдержать постоянное экономическое давление.

Реклама

Мы ранее информировали, что президент США поделился подробностями своего разговора с кремлевским диктатором на Аляске. Несмотря на «хорошую встречу», ее последствия разочаровали американского лидера.