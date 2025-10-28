Трамп готовит новый удар по России: Витакер раскрыл первые подробности

Дональд Трамп / © Associated Press

Администрация Президента США Дональда Трампа приступила к внедрению новых жестких санкций, направленных на российский энергетический сектор. В Вашингтоне надеются, что эти меры вынудят российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров и завершить войну в Украине.

Об этом заявил посол США в НАТО Мэтью Витакер, которого цитирует издание Bloomberg.

Удар по нефтяному сектору

На минувшей неделе Министерство финансов США ввело санкции против ключевых российских нефтяных гигантов — «Роснефть» и «ЛУКойл». Это стало первым крупным пакетом финансовых ограничений против России, введенным с момента вступления Дональда Трампа в должность.

«Возможно, это заставит Путина сесть за стол переговоров и положить конец этой войне или по крайней мере заключить перемирие, чтобы мы могли договориться об окончательном решении», — подчеркнул Мэтью Витакер.

«Это только начало»

Посол США в НАТО подтвердил, что политика санкций будет продолжена: «Мы ввели эти санкции. Мы планируем их придерживаться».

Хотя цены на нефть подскочили сразу после оглашения санкций, рыночная реакция была сдержанной из-за неопределенности относительно того, насколько решительно США будут применять новые меры. Однако Витакер отметил, что это только начало давления, которое планирует оказывать администрация Трампа:

«Президент Трамп держит все карты в руках, и это только одна из них, которую он разыгрывает. Есть еще многие другие», — заявил Мэтью Витакер.

Напомним, президент России Владимир Путин оказался в затруднительном положении после того, как президент США Дональд Трамп ввел первые масштабные санкции против России с начала своего нового срока.

По данным большинства американских разведывательных агентств, Путин продолжает верить в свою способность выиграть войну в Украине, но реальная ситуация выглядит иначе.

Также сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что перспективы Украины значительно улучшаются после того, как президент США Дональд Трамп ввел санкции против российской нефти.