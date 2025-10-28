- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 158
- Время на прочтение
- 2 мин
Трамп готовит новый удар по России: Витакер раскрыл первые подробности
США объявили жесткие санкции против нефтяного сектора России Однако Трамп готовит новые, чтобы вынудить Путина сесть за стол переговоров.
Администрация Президента США Дональда Трампа приступила к внедрению новых жестких санкций, направленных на российский энергетический сектор. В Вашингтоне надеются, что эти меры вынудят российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров и завершить войну в Украине.
Об этом заявил посол США в НАТО Мэтью Витакер, которого цитирует издание Bloomberg.
Удар по нефтяному сектору
На минувшей неделе Министерство финансов США ввело санкции против ключевых российских нефтяных гигантов — «Роснефть» и «ЛУКойл». Это стало первым крупным пакетом финансовых ограничений против России, введенным с момента вступления Дональда Трампа в должность.
«Возможно, это заставит Путина сесть за стол переговоров и положить конец этой войне или по крайней мере заключить перемирие, чтобы мы могли договориться об окончательном решении», — подчеркнул Мэтью Витакер.
«Это только начало»
Посол США в НАТО подтвердил, что политика санкций будет продолжена: «Мы ввели эти санкции. Мы планируем их придерживаться».
Хотя цены на нефть подскочили сразу после оглашения санкций, рыночная реакция была сдержанной из-за неопределенности относительно того, насколько решительно США будут применять новые меры. Однако Витакер отметил, что это только начало давления, которое планирует оказывать администрация Трампа:
«Президент Трамп держит все карты в руках, и это только одна из них, которую он разыгрывает. Есть еще многие другие», — заявил Мэтью Витакер.
Напомним, президент России Владимир Путин оказался в затруднительном положении после того, как президент США Дональд Трамп ввел первые масштабные санкции против России с начала своего нового срока.
По данным большинства американских разведывательных агентств, Путин продолжает верить в свою способность выиграть войну в Украине, но реальная ситуация выглядит иначе.
Также сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что перспективы Украины значительно улучшаются после того, как президент США Дональд Трамп ввел санкции против российской нефти.